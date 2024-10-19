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快訊／TPBL職籃開幕盛況　秘書長齊文駿：目標季後賽門票每場賣光

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者杜奕君攝）

▲TPBL職籃秘書長齊文駿。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／高雄報導

TPBL職籃19日舉行歷史性開幕首戰，聯盟秘書長齊文駿也現身高雄巨蛋海神vs.國王之戰，面對聯盟開幕戰與本季中華職棒年度總冠軍賽首戰「強碰」，齊文駿強調，「今天稍早的夢想家主場開幕賽滿場，海神主場也湧入許多球迷，以後我們會盡量避開重要比賽，但我的目標是本季季後賽每場比賽門票都要賣光。」

由於前一份工作舉家前往上海，TPBL職籃秘書長齊文駿的老婆兩周前生了寶貝女兒，因此近期只能暫時成為「空中飛人」兩地來回，老婆也要在坐完月子才能回台。他透露，「這段時間對我是個挑戰，也跟大家抱歉，我必須兩地奔波。」

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今日TPBL職籃歷史性首戰，正好與中職總冠軍賽首戰「強碰」，齊文駿則表示，「剛剛夢想家主場開幕戰也湧入滿場球迷，此戰海神主場也有許多球迷到場觀戰，因為隊伍數量多，賽程確實比較難排，但以後我們會盡量避開台灣的重要賽事，尤其開幕戰不要撞上。」

對於嶄新的TPBL職籃，齊文駿強調，「我當然有野心，目標是希望季後賽門票要每場銷售一空，我認為這不是不合理的目標，當聯盟將聲量顧好，球隊將行銷做好，我認為就能做到。」

齊文駿也以日前的問卷為例，「聯盟收到超過1000份的球迷問卷回函，很多球迷希望有更多的內容，我們也需要替球員講更多的故事，讓球迷能夠更認識球員，這樣的回饋非常重要。」

▲TPBL職籃會長莊瑞雄。（圖／記者杜奕君攝）

▲TPBL職籃會長莊瑞雄今日前進夢想家主場觀戰。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： TPBL齊文駿秘書長海神夢想家票房台籃

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