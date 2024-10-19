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豪神大讚海神主場　林書豪：高雄巨蛋球場非常好

▲新北國王林書豪、海神主場高雄巨蛋。（圖／TPBL職籃提供）

▲林書豪台籃生涯首度在海神主場高雄巨蛋出賽，大讚球場整體環境非常棒。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／高雄報導

林書豪在TPBL職籃首秀，19日讓8156位進入高雄巨蛋觀戰的球迷如癡如醉，林書豪單場34分、3籃板、4助攻，高達「+22」的正負值數據，領軍實際僅有9名球員能夠出賽的新北國王以88把78戰勝地主高雄全家海神。首度實際站上高雄巨蛋出賽，林書豪表示，「這個球場已經非常好，如果這個球場不夠好，我不知道還有什麼是夠好的球場。」

本季隨國王轉戰TPBL職籃，林書豪生涯首度在高雄巨蛋出賽，就以高達6成命中率狂砍34分，率隊以10分之差攻破海神主場。

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過去曾在弟弟林書緯於SBL冠軍賽初賽時，來到高雄巨蛋觀戰，談到首次自己站上高雄巨蛋出賽，林書豪表示，「我之前有來看林書緯的SBL冠軍賽，這個球場已經非常好，如果這個球場不夠好，我不知道還有什麼是夠好的球場。」

至於首度和南霸天海神交手，林書豪則強調，「海神是非常有默契、很棒，打很硬的球隊，這是一場非常好的比賽。」

此戰海神主場湧入8156位球迷入場觀戰，包括高雄市長陳其邁也親臨現場觀戰，另外海神球團也邀請人氣女歌手9m88在中場開唱，讓港都球迷度過愉快周末籃球饗宴。明日海神還將在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，尋求新賽季在TPBL職籃首勝。

▲新北國王林書豪、海神主場高雄巨蛋。（圖／TPBL職籃提供）

▲海神主場高雄巨蛋此戰湧入8156位球迷入場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪新北國王高雄全家海神高雄巨蛋TPBL台籃

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