快訊／「金髮林書豪」原因曝光　豪神愛妻盼要有點個性

▲林書豪染金髮新造型原因曝光，是老婆希望他有個性一點。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／高雄報導

生涯首度在TPBL職籃登場，「豪神」林書豪就用單場34分、3籃板、4助攻，高達「+22」的正負值數據，領軍實際僅有9人的新北國王以88把78戰勝地主高雄全家海神。賽後林書豪特別感謝隊友們的無私，讓他全力出手進攻。林書豪也透露自己染成金髮的最大主因，就是老婆希望他要有點個性，因為沒有太多時間打球。

國王在TPBL職籃首戰，作客來到多達8156人入場觀戰的高雄巨蛋，交手「南霸天」海神，此戰國王當家球星林書豪全場狂砍34分、3籃板、4助攻，領軍以10分之差攻破海神主場，也拿下在TPBL職籃的首勝。

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林書豪強調，「我很高興自己能打好，但也是隊友很無私的給我空間，也要慢慢去找平衡，不可能他們每場都投這麼少的球，他們沒有抱怨，完全的給我空間。」

「我對我的球隊，特別是總教練萊恩感到驕傲，季前訓練營很多人都受傷，今天能贏球，教練真的接受了很大的挑戰，因為我們就是沒有時間準備新賽季。」林書豪如此說道。

談到自己的金髮新造型，林書豪也親自曝光原因為何，「我老婆覺得我沒有太多時間打球，抓緊時間要有點個性，從我NBA時期的很多誇張髮型後，我就變得很懶，連髮膠都懶得弄，她給我建議，我就說好試試看。」

▲林書豪此戰狂轟34分，飆分秀攻破海神巨蛋。（圖／TPBL職籃提供）