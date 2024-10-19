快訊／金髮林書豪TPBL首秀狂轟34分　國王攻破海神主場奪勝

▲林書豪全場砍下34分、3籃板、4助攻，率隊攻破海神主場。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／高雄報導

為了迎接個人TPBL職籃首度登場，林書豪「變髮圖強」頂著一頭金髮在19日前進湧入多達8156人的高雄巨蛋，挑戰地主南霸天高雄全家海神。此戰林書豪手感發燙，前3節個人獨拿25分，帶領國王持續穩定領先。在林書豪全場狂飆34分帶領下，最終國王就以88比78攻破海神主場，拿下在TPBL職籃首勝。

此戰開賽雙方攻勢都呈現慢熱狀態，首節打完國王僅以19比17領先，第2節雙方攻守都逐漸穩定，上半場打完，作客的國王僅以43比41小幅領先地主海神。

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不過第3節在林書豪帶領下，國王一度打出15比5猛烈攻勢，瞬間以58比46取得雙位數領先。不過海神展現強大韌性緊咬5分落後，隨後海神防守大鎖蘇文儒又是抄球強勢切入三分打，讓海神追到僅兩分差距。但林書豪再顯神威，第3節終了前飆進壓哨三分彈，3節打完國王68比62持續領先。

▲海神一哥胡瓏貿此戰拿下15分、9籃板。（圖／TPBL職籃提供）



末節雙方主將挺身而出互別苗頭，胡瓏貿三分彈破網，林書豪隨即連續精準中距離回應，也讓國王持續穩住領先優勢。海神雖然持續追分，但關鍵時刻林書豪又是三分冷箭澆熄海神反撲氣焰。

終場前6分鐘，林書豪再度切入急停跳投命中，國王此時再度回到82比71的雙位數領先，隨後沃許本、林書緯接連籃下取分，終場前2分54秒，國王更來到全場最大的15分領先。在林書豪全場砍下34分、3籃板、4助攻帶領下，最終國王就以88比78拿下在TPBL職籃的首場勝利。

此戰國王除了林書豪20投12中，以高達6成命中率拿下34分外，沃許本拿下18分、9籃板，另外曼尼高也有12分、9籃板，強森11分、6籃板。

10分主場落敗的海神方面，威勝拿下全隊最高20分外加9籃板、3抄截、2阻攻，胡瓏貿15分、9籃板，林任鴻11分，蘇文儒則有10分進帳。

▲海神主場高雄巨蛋此戰湧入多達8156位球迷入場觀戰。（圖／TPBL職籃提供）