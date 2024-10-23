42歲的林志傑仍是掛頭牌！　PLG職籃年度口號「與我為伍」

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃23日公布2024-25賽季年度口號為「與我為伍」，並邀請本季參賽4隊各自派出兩位，合計共8位球星拍攝年度主視覺及形象影片，其中已經高齡42歲的「野獸」林志傑依舊掛頭牌，各家球星將帶著信念與新生代一同走向應許之地！

呼應年度口號 #與我為伍，4支球隊為伍同行邁向聯盟的第5個賽季！在形象視覺上，呈現球星們從創始以來 PLG 的歷史軌跡中跨步前行，透過影像呼應每一個激勵人心的時刻，象徵新的球季持續撰寫新的歷史，各家球星帶著信念與新生代一同走向應許之地！

這次主視覺拍攝，邀請到台北富邦勇士的林志傑和莫巴耶、桃園璞園領航猿的盧峻翔和白曜誠、台南台鋼獵鷹的谷毛唯嘉和李允傑，以及高雄鋼鐵人的陳范柏彥及莊朝勝等8名球員一同入鏡。

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面對即將迎來的第5個球季，各家球星攜手新生代球員共同努力，珍惜過去參與者共同築起的舞臺，並展現他們準備好迎接新挑戰的正面態度，邀請各位在下一個章節持續帶著聯盟的信念，號召大家結伴同行 #與我為伍！

而在年度影片方面，使用拼貼手法與低飽和的色調，堆疊出各家球星及新生代彼此相互扶持、面對挑戰的精神，並以美式西部音樂風格，襯托出結伴而行的氛圍，呼應各隊專注於眼前的任務，如年度視覺中，各家球星集結準備出發爭奪金盃，也讓年度口號 #與我為伍 的精神貫穿整支影片，讓人看的血脈噴張，更加期待新球季的到來！

另外，為了提供更多元的服務回饋球迷，新球季聯盟將透過PLG官方Instagram帳號進行賽後記者會的直播服務，期待透過不同平台繼續與更多觀眾互動。





▲PLG職籃公布新賽季主視覺，呼應年度口號「與我為伍」。（圖／PLG職籃提供）