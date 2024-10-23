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湖人新神獸！「一眉」戴維斯開幕戰轟36分16籃板　追平張伯倫紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，台灣23日迎接NBA的2024-25賽季開幕戰，靠著主戰長人「一眉」戴維斯(Anthony Davis)全場狂轟36分、16籃板、4助攻、3阻攻，攻守兩端宰制級別的強勢表現，率領紫金大軍在主場以110比103戰勝灰狼。

等了8年之久，湖人終於自2016年之後，在球季開幕戰贏得勝利，此戰能在自家主場擊敗西區爭冠強敵灰狼，球隊內線主將戴維斯展現「神獸」級別威力，全場23投11中狂轟36分、16籃板、4助攻、1抄截、3阻攻，攻守兩端都讓對手無計可施情況下，最終率隊漂亮贏得開幕戰勝利。

值得一提的是，此戰戴維斯也是湖人生涯第15次單場至少拿下35分外帶15籃板，追平上古神獸「大帥」張伯倫(Wilt Chamberlain)並列隊史第4高紀錄。

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此戰連同戴維斯，湖人團隊共5人得分達雙位數，八村壘拿下18分、5籃板、2抄截，詹姆斯(LeBron James)牛刀小試拿下16分、5籃板、4助攻，本季預料成為後場吃重要角的里夫斯(Austin Reaves)則有12分、9籃板、4助攻表現。

▲戴維斯化身湖人新神獸，開幕戰就追平張伯倫紀錄。（圖／路透）

▲戴維斯化身湖人新神獸，開幕戰就追平張伯倫紀錄。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人開幕戰戴維斯張伯倫Anthony Davis

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