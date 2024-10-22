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快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

▲UBA男子組，健行科大總教練劉孟竹。（圖／記者林敬旻攝）

▲台啤新任主帥人選出爐，將由健行科大總教練劉孟竹兼任。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

SBL超級籃球聯賽傳出震撼彈！傳統勁旅綠衫軍台灣啤酒，上賽季風光拿下「年度最佳教練」的總教練楊志豪確定去職，台啤新任總教練職務將由UBA健行科大總教練劉孟竹兼任。過往在職籃、UBA賽場都有輝煌帶隊成績的劉孟竹表示，「感謝台啤球團賞識，以及健行校方的力挺，希望能幫助台啤持續打出佳績，朝爭冠目標邁進。」

台啤上賽季雖然挺進年度總冠軍賽，但最終不敵另一支老牌勁旅裕隆，無緣捧起冠軍金盃，即便原主帥楊志豪在上賽季榮獲「年度最佳教練」獎項肯定，但最終台啤球團仍決定在合約到期後不續約，改由劉孟竹接任新賽季總教練職務。

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現年46歲的劉孟竹，執教UBA勁旅健行科大多年，在大專聯賽表現有口皆碑，過去3季也執掌當時仍在T1職籃的台南台鋼獵鷹兵符，在2022-23賽季也曾率領獵鷹挺進年度總冠軍賽，可惜最終屈居亞軍。

劉孟竹此次來到台啤，在健行科大的執教也將持續兼顧，劉孟竹表示，「感謝台啤球團、健行科大的全力支持，讓我能夠兼顧兩邊的訓練，台啤一直以來都是SBL聯賽的傳統勁旅，陣中也有不少球員都是我的昔日子弟兵，整合上沒有問題，我也希望能夠幫助球隊持續朝向爭冠目標來邁進。」

至於台啤原任主帥楊志豪在去職後，日前也傳出新賽季將前進WSBL女子超級籃球聯賽舞台，擔任電信女籃新任總教練，並於上周開始展開球隊訓練。

▲▼T1職籃台啤英熊總教練楊志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲上季SBL年度最佳教練楊志豪確定離開台啤，新賽季將成為WSBL電信女籃教頭。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： SBL台啤劉孟竹楊志豪台籃健行科大UBA

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