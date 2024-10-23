七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

▲七六人恩比德確定新賽季開幕戰無法上陣。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

休賽季以4年2億1200萬美金天價網羅明星前鋒喬治(Paul George)，與陣中王牌球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)以及明星控衛馬克西(Tyrese Maxey)組成球隊新三巨頭，不過費城七六人開幕戰卻面臨嚴峻傷兵考驗，包括恩比德、喬治都因傷高掛免戰牌，確定無緣開幕戰對上密爾瓦基公鹿。

劍指東區王座的七六人，休賽季大舉招兵買馬，找來9屆明星賽成員，攻守俱佳的全能前鋒喬治，助威恩比德及馬克西，也讓七六人在前、中、後3個位置，都有頂級明星好手坐鎮，整體戰力可說相當整齊。

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不料2024-25賽季正式開打，七六人的黃金三巨頭陣型就因傷病問題面臨考驗，先是暑假隨美國男籃在巴黎奧運勇奪金牌的恩比德，因為膝蓋傷勢，先是宣告缺席所有季前熱身賽，隨後喬治也在熱身賽遭遇左膝傷勢，兩人都確定在新賽季開幕首戰無法上陣。

根據《ESPN》報導，恩比德的左膝傷勢，除了開幕戰對上公鹿，後續包括交手多倫多暴龍、印第安那溜馬的比賽都不會出賽。

不過七六人球團僅稱，稱恩比德個人狀態良好，會在本周起增加訓練強度，持續朝回歸正式出賽目標邁進。上賽季他就因膝蓋半月板傷勢僅出賽39場，先前球隊籃球事務部總裁莫雷(Daryl Morey)就曾表態，本季很可能在「背靠背」連續賽程時，都不讓恩比德以及喬治上陣。

▲喬治同樣因膝傷無法在對上公鹿開幕戰登場。（圖／路透）