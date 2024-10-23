大爆發！升起隊史第18冠錦旗　坦圖寫綠衫軍隊史首見神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕軍波士頓塞爾提克在台灣時間23日，迎接2024-25賽季開幕戰，並在賽前接受上季拿下隊史第18冠加冕儀式。此戰綠衫軍也用團隊單場29顆三分球的「煙火秀」痛宰對手紐約尼克，陣中王牌球星坦圖(Jayson Tatum)更以77.7％的命中率砍下37分、4籃板、10助攻，成為隊史首位單場以75%命中率砍下至少35分、10助攻好手。

坦圖上季率隊勇奪隊史第18冠，也讓塞爾提克冠軍數量獨居聯盟史上第一，不過在巴黎奧運期間，卻出現遭「棄用」窘況，也讓坦圖的一哥面子有些掛不住，但今日在新賽季開幕首戰，坦圖用實力證明，自己絕對是貨真價實的聯盟頂尖球星。

此戰坦圖在僅打3節，出賽30分18秒情況下，就以18投14中的驚人效率，狂砍37分、4籃板、10助攻，外帶抄截、阻攻各1次的全面表現，幫助綠衫軍大勝同樣是東區強權的尼克。

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▲綠衫軍一哥坦圖在NBA新賽季開幕戰就寫下隊史神紀錄。（圖／路透）

坦圖賽後驕傲表示，「大家都在為我們上個賽季的奪冠旅程慶賀，很多事情我都是首度經歷，特別是親眼看到冠軍旗幟的升起，今晚非常特別，我們面對尼克這支非常出色的球隊，打出了很棒的表現，我們就是上場並打出正確的比賽。」

此戰這位綠衫軍一哥也寫下隊史首見強大紀錄，成為塞爾提克史上首位以單場超過75%命中率砍下至少35分、10助攻的球員，也預告新賽季將強勢挑戰衛冕榮耀。

▲坦圖賽前笑擁生涯首枚冠軍戒。（圖／路透）