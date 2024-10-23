PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

▲高雄鋼鐵人無預警公布年度口號為「Revive新星燎原」。（圖／取自鋼鐵人FB）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃即將在本周末迎接2024-25新賽季開幕戰，本季退回創始初期4隊規模開打情況下，高雄鋼鐵人更選擇以年輕球員陣容重建，在新賽季沒有太多宣傳造勢，甚至沒有舉行球隊開季記者會情況下，23日鋼鐵人球團無預警在社群公布新賽季年度口號為「Revive新星燎原」，預告要以挑戰者姿態崛起，並復興高雄籃球。

鋼鐵人在休賽季流失大量主力，包括呂政儒、陳又瑋、陳冠全、施晉堯、張伯維、王律翔等好手紛紛離隊，球隊更選擇將「選秀狀元」籤交易給台北富邦勇士，新賽季預告將以一票年輕球員出擊打天下。

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日前聯盟熱身賽中，鋼鐵人預計將以陳范柏彥為主軸，另外兩名外籍生丹尼爾、馬克斯預料也將扮演吃重角色。

不過鋼鐵人新賽季除了由聯盟宣布，主場將從鳳山體育館轉往高雄中學體育館，在雄中體育館僅能容納大約1000人情況下，當時曾引發球迷熱議，除此之外球隊並未有太多新賽季曝光造勢活動，甚至連開季記者會或媒體日活動，至今都並未舉辦。

今日鋼鐵人在球隊官方社群曝光新賽季年度口號為「Revive新星燎原」，除了預告年輕小將們將崛起成為核心力量，也喊話承載著復興鋼鐵人與高雄籃球的重任，準備迎接新賽季到來。

▲鋼鐵人本季將以年輕球員為主體打天下。（圖／記者林敬旻攝）