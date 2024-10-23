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海神主場4連戰　洋將威勝大讚高雄巨蛋如NBA場館

▲海神主場4連戰，洋將威勝大讚高雄巨蛋大銀幕有NBA水準。（圖／海神提供）

▲海神主場4連戰，洋將威勝大讚高雄巨蛋大銀幕有NBA水準。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊開幕周4連戰，上週擊敗新竹御嵿攻城獅開胡，本週將依序交手台北台新戰神及桃園台啤永豐雲豹。首周表現精采的威勝對高雄巨蛋出賽體驗以及 #神隊友 的支持留下深刻印象，「球場中央大螢幕讓我有種置身NBA的感覺，結合重播與數據，讓比賽更具可看性。」

威勝開幕週兩戰得分都來到20分，次役對攻城獅更繳出「雙十」，首度踏入高雄巨蛋比賽，威勝讚不絕口，「這是我大學以來見過最大的球場，最令人享受的莫過於中央的大螢幕，有如置身NBA，是我征戰各國少有的規格。」

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威勝感謝 #神隊友 進場支持，「我能感受到 #神隊友 都是正港的籃球迷，有他們的支持讓比賽更加刺激，我也試著用我對籃球的熱情及慶祝手勢來回應他們。」

▲海神主場4連戰，洋將威勝大讚高雄巨蛋大銀幕有NBA水準。（圖／海神提供）

「今天我最神」26日進場投入抽獎券即可參加抽獎，有機會獲得漢來飯店所提供的台北漢來大飯店豪華客房住宿券（含兩客島語早餐）。當天中場遊戲舉辦「漢來飯店三館遊」，邀請兩位神隊友進行對抗，自由選擇場上三點投籃，限時2分鐘內得分較多獲勝者，可獲得漢來三麗鷗主題商品2000元抵用券乙張。

27日進場準確預測當日答案，將抽出一位獲得上菜片皮鴨專賣店夢時代店「豪饗品鴨六人套餐」（價值$4788+10%）來美食APP兌換券。中場遊戲推出「溜溜順口溜」，兩隊各3位神隊友進行對抗，分別於籃下、罰球線和三分線進行投籃賽，完成後回中線大聲唸出溜溜順口溜，最快完成的獲勝隊伍可拿到溜溜酸菜魚專賣店「平日雙人套餐」（價值$1022）。

▲海神主場4連戰，洋將威勝大讚高雄巨蛋大銀幕有NBA水準。（圖／海神提供）

關鍵字： 高雄全家海神TPBL台籃

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