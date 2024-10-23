運動雲

>

特攻主場開幕周推全新「衝電樂園」　全隊球員簽名會3日登場

▲中信特攻主場開幕周，推出全新「衝電樂園」。（圖／特攻提供）

▲中信特攻主場開幕周，推出全新「衝電樂園」。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

為炒熱台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-2025賽季，新北中信特攻籃球隊於11月2日、3日，在新北市新莊體育館進行的主場開幕戰，中信特攻球團宣佈超好康福利，11月3日凡於新莊體育館中信特攻官方商品部消費滿額，即可參加「中信特攻全隊球員賽後簽名會」，名額有限，請球迷朋友把握機會！

11月3日賽後，球團將舉行「中信特攻全隊球員賽後簽名會」，當日凡於新莊體育館內之中信特攻官方商品部消費滿額即可獲得參加資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

DYNAMO會員結帳出示會員卡，單筆消費折扣後滿1200元即可獲得簽名會資格乙位，滿2400元即可獲得2位，以此類推，限量30名；一般球迷單筆消費折扣後滿1500元，即可獲得簽名會資格乙位，滿3000元即可獲得2位，以此類推，限量70名。簽名會總共限額100名，線人們千萬不要錯過囉！

此次新北中信特攻全隊球員皆會出席賽後簽名會，由林韋翰隊長領軍，包含曾文鼎、謝亞軒、魏嘉豪、譚傑龍、黃泓瀚、李沛澄、劉人豪、劉旻諺、周承睿，特務新軍李睿麒、施晉堯、余維豪、徐宇煇，以及洋助人克力斯（Kristijan Krajina）、浩勝（Chevez Goodwin）、銳尼（Raynere Thornton）、捷翼（James Eads）、葛瑞飛（Bryan Griffin），全新樣貌的特務軍團一次收齊！

11月2日、3日開幕週，將於12:00開放季票優先進場、12:30全面開放進場、14:30球賽正式開打，簽名會詳細注意事項請見中信特攻官方社群公告。邀請線人們闔家來到全新樣貌的「衝電樂園」新莊體育館，一起為特攻應援、為自己好好充電！
 

關鍵字： 中信特攻衝電樂園TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

42歲的林志傑仍是掛頭牌！　PLG職籃年度口號「與我為伍」

42歲的林志傑仍是掛頭牌！　PLG職籃年度口號「與我為伍」

湖人新神獸！「一眉」戴維斯開幕戰轟36分16籃板　追平張伯倫紀錄

湖人新神獸！「一眉」戴維斯開幕戰轟36分16籃板　追平張伯倫紀錄

PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

PLG最神秘鋼鐵人年度口號公布　Revive新星燎原預告復興高雄籃球

大爆發！升起隊史第18冠錦旗　坦圖寫綠衫軍隊史首見神紀錄

大爆發！升起隊史第18冠錦旗　坦圖寫綠衫軍隊史首見神紀錄

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

快訊／SBL勁旅台啤換帥！　UBA健行科大名教頭劉孟竹接任總教練

被林書豪飆34分不是輸球主因　胡瓏貿自認開幕戰表現不及格

被林書豪飆34分不是輸球主因　胡瓏貿自認開幕戰表現不及格

豪神大讚海神主場　林書豪：高雄巨蛋球場非常好

豪神大讚海神主場　林書豪：高雄巨蛋球場非常好

快訊／「金髮林書豪」原因曝光　豪神愛妻盼要有點個性

快訊／「金髮林書豪」原因曝光　豪神愛妻盼要有點個性

快訊／金髮林書豪TPBL首秀狂轟34分　國王攻破海神主場奪勝

快訊／金髮林書豪TPBL首秀狂轟34分　國王攻破海神主場奪勝

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

熱門新聞

史上最貴！大谷「50-50」紀念球1.41億成交　日企搶標失利

台灣大賽G4兄弟拚聽牌優勢打線出爐　陳子豪重返先發扛4番

台灣大賽G4獅隊拚扳平打線出爐　林安可重返先發陣容

平野惠一感謝球迷應援相挺：我們真的是客場嗎？

曾頌恩大巨蛋最會轟又讓平野手痛痛　王威晨：來，哥哥抱一下

台灣大賽3勝1敗王者優勢　歷史數據藏玄機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最貴!大谷50-50紀念球1.41億成交

2台灣大賽G4兄弟先發打線出爐

3台灣大賽G4林安可重返先發打線

4爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

5魚住又讓平野手痛痛　威晨喊抱一下

最新新聞

1海神威勝大讚　高雄巨蛋如NBA場館

2陳傑憲帶領猛獅發威！　1局下3比2反超兄弟

3戰神主場開幕周　李英宏熱力開唱

4關鍵G4重返先發　林安可準備好了

5古林睿煬復出？牛棚是關鍵

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平第8局轟3分砲　道奇8比0贏球搶下第2勝

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366