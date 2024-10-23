特攻主場開幕周推全新「衝電樂園」　全隊球員簽名會3日登場

▲中信特攻主場開幕周，推出全新「衝電樂園」。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

為炒熱台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-2025賽季，新北中信特攻籃球隊於11月2日、3日，在新北市新莊體育館進行的主場開幕戰，中信特攻球團宣佈超好康福利，11月3日凡於新莊體育館中信特攻官方商品部消費滿額，即可參加「中信特攻全隊球員賽後簽名會」，名額有限，請球迷朋友把握機會！

11月3日賽後，球團將舉行「中信特攻全隊球員賽後簽名會」，當日凡於新莊體育館內之中信特攻官方商品部消費滿額即可獲得參加資格。

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DYNAMO會員結帳出示會員卡，單筆消費折扣後滿1200元即可獲得簽名會資格乙位，滿2400元即可獲得2位，以此類推，限量30名；一般球迷單筆消費折扣後滿1500元，即可獲得簽名會資格乙位，滿3000元即可獲得2位，以此類推，限量70名。簽名會總共限額100名，線人們千萬不要錯過囉！

此次新北中信特攻全隊球員皆會出席賽後簽名會，由林韋翰隊長領軍，包含曾文鼎、謝亞軒、魏嘉豪、譚傑龍、黃泓瀚、李沛澄、劉人豪、劉旻諺、周承睿，特務新軍李睿麒、施晉堯、余維豪、徐宇煇，以及洋助人克力斯（Kristijan Krajina）、浩勝（Chevez Goodwin）、銳尼（Raynere Thornton）、捷翼（James Eads）、葛瑞飛（Bryan Griffin），全新樣貌的特務軍團一次收齊！

11月2日、3日開幕週，將於12:00開放季票優先進場、12:30全面開放進場、14:30球賽正式開打，簽名會詳細注意事項請見中信特攻官方社群公告。邀請線人們闔家來到全新樣貌的「衝電樂園」新莊體育館，一起為特攻應援、為自己好好充電！

