台北直直撞！　戰神主場開幕周李英宏熱力開唱

▲饒舌歌手李英宏擔任台北戰神開幕戰主場開場嘉賓。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神主場開幕週11月2、3日展開，新賽季喊出「TWO FOR ONE」，要與戰友並肩作戰奪勝，也象徵與台北攜手共進，拚出冠軍榮耀，球場佈置也於今年全面提升，置入更多臺北城市元素，讓和平籃球館化身小台北。

台新育樂總經理林祐廷表示，「身為台北的球隊，行銷台北也是我們的使命，新賽季的戰神，將用籃球展現台北的城市魅力，邀請全台籃球迷與市民一同加入這場熱血盛宴。」11月2日開幕戰當日也由饒舌歌手李英宏擔任開場嘉賓，將熱血開唱帶領戰友臺北直直撞，嗨翻和平籃球館。

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11月2日台北戰神主場開幕戰，饒舌歌手李英宏將以獨特的台語嘻哈融合復古電子節奏，帶來熱力四射的表演《台北直直撞》，以他獨特聲線和嗨翻全場的節奏，引領全場觀眾進入最台味的籃球世界，感受臺北的獨特魅力。

李英宏也特別錄製影片號召戰友們，「進場跟著球賽一起戰神直直撞。」為了讓球迷在場內外都能感受台北的活力與熱情，和平籃球館的環廊佈置也全面升級，設計靈感來自西門町電影街，宛如將城市的獨特氛圍搬進球場，讓球迷在享受比賽之餘能感受滿滿台味，彷彿置身小台北。



為回饋戰友支持，台北戰神新賽季推出全新購票優惠，包含熱力席的三人同行買二送一、普通席的四人同行買三送一優惠，以及「親子戰出來買一送一」方案，號召老戰友呼朋引伴，一同共享籃球樂趣，也鼓勵親子同樂，讓全家都能一起在球場上度過美好時光。

開幕周兩日賽後更規劃近距離互動擊掌會，首日由應援團長Rina及Taishin Wonders出席，次日全體球員出席，季票會員可直接獲得兩日參加權利，另外凡於「戰神裝備局」消費滿500元的戰友也能獲得參與資格，體驗零距離的熱情互動。Taishin Wonders今年首創加入男性成員，於開幕戰首日中場也將由戰神應援團長Rina與六位男神們一同帶來精彩演出。

台北戰神11月至隔年1月主場預售票已全面開賣，上賽季受好評的台北市民日票券兌換仍持續中，開幕戰11月2日當天為松山區及信義區的台北市民日， 11月3日則針對大安區及文山區，將開放限量限區門票兌換，邀請全台熱愛籃球的朋友們，與台北台新戰神一起共度這個充滿熱血與激情的籃球賽季，一起在和平籃球館見證新的篇章！



