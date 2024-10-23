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大馬一哥參戰東超靠阿提諾牽線　「美美」陳俊宏盼挑戰日、韓職籃

▲澳門黑熊崇貴、阿提諾、陳俊宏，新北國王林書豪。（圖／東超聯賽提供）

▲大馬籃球一哥「美美」陳俊宏，此次以亞洲外援身份加入澳門黑熊。（圖／東超聯賽提供）

記者杜奕君／新北報導

身為馬來西亞籃球現役第一人，綽號「美美」的陳俊宏，此次在昔日中華男籃歸化球員阿提諾牽線下，以亞洲外援身份加入澳門黑熊，參戰此次EASL東超聯賽，23日更以先發球員之姿對決新北國王與偶像林書豪，陳俊宏表示，「壓力很大，但希望讓大家看見大馬的籃球，未來我也希望朝日、韓職籃挑戰。」

大馬籃球史上，過去就曾有「黑旋風」古加尼在中國CUBA大學聯賽闖出名號，也一度有前進中國CBA聯賽機會，但卻因必須佔用洋將名額而作罷。

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但現年28歲，身高191公分的陳俊宏，此次獲得澳門黑熊邀請，以「亞洲外援」身份正式加盟，並隨隊參與本賽季的東超聯賽。

今日對上新北國王之戰，陳俊宏以先發身份上場26分12秒，最終拿下2分、1籃板、1助攻、2抄截，也和小時候的偶像林書豪交手對位，並幫助黑熊拿下勝利。

賽後受到大批台灣媒體包圍採訪，陳俊宏笑說很不習慣，「在大馬，沒有太多媒體會來採訪我們，我常關注台灣的職籃，這裡的媒體有很多曝光與報導，這也是我希望做到的，讓大馬籃球獲得更多人關注。」

談到此次加盟黑熊契機，陳俊宏透露，「是因為過去的隊友阿提諾牽線，讓我有加盟的機會，因為我是大馬籃球史上第一個以亞洲外援身份參與東超的球員，壓力真的很大，但也很高興有這樣的機會，雖然我今天打得不是很好，能對到我小時候的偶像林書豪真的蠻興奮的。」

未來陳俊宏還想以亞洲外援身份，挑戰日本職籃B.League與南韓KBL職籃，他笑說，「希望這次東超聯賽我能有更多好表現，讓更多亞洲球隊能夠注意到我，獲得更多旅外機會。」

▲澳門黑熊崇貴、阿提諾、陳俊宏，新北國王林書豪。（圖／東超聯賽提供）

▲陳俊宏此戰獲得對位偶像林書豪的機會。（圖／東超聯賽提供）

關鍵字： 陳俊宏美美馬來西亞東超亞洲外援EASL

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