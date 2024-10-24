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糗了！恩比德公開輪休計劃　NBA聯盟要調查七六人

▲尼克布朗森、阿努諾比，七六人恩比德。（圖／CFP）

▲恩比德季初就傳出輪休計畫，聯盟將對此調查七六人球團。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25新賽季才剛剛點燃戰火，費城七六人恐怕就將被聯盟給盯上！原因是七六人球團近日傳出對於陣中當家球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)的出賽安排計劃，傳出遭到聯盟質疑，對於這樣的輪休方式感到不妥，將對其出賽狀況進行相關調查。

身為七六人陣中王牌，恩比德在季前熱身賽就因為左膝傷勢狀況控管，全數高掛免戰牌，在本賽季正式開打後，球團又宣布他將缺席包括開幕戰對上密爾瓦基公鹿，以及後續對上多倫多暴龍、印第安那溜馬的3場例行賽。

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但根據NBA對於球員相關參賽規範，當陣中明星球員在全球轉播的比賽中缺席時，聯盟都將會對此展開調查。

先前七六人籃球事務部總裁莫雷(Daryl Morey)也曾公開表示，「本季將不會讓恩比德與喬治(Paul George)打太多『背靠背』連續出賽場次。」此舉同樣引來外界熱議討論，甚至就連恩比德都對此表示，「如果要我猜，我認為可能我的剩餘NBA生涯，都不會在背靠背賽程出賽了。」

恩比德上賽季因膝傷困擾，僅打了39場例行賽，但休賽季他仍隨美國男籃遠征巴黎奧運，並拿下個人生涯首面奧運金牌。

▲恩比德領軍七六人附加賽擊敗熱火，勇闖東區季後賽。（圖／CFP）

▲恩比德上賽季因膝傷僅為七六人出賽39場。（圖／CFP）

關鍵字： 恩比德NBA輪休七六人Joel Embiid

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