悲情！開幕戰手斷了　鵜鶘主控莫瑞驚傳左手骨折

▲鵜鶘莫瑞在開幕戰就傳出左手可能骨折的嚴峻傷勢。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA 2024-25賽季才剛剛展開，紐奧良鵜鶘當家主控莫瑞(Dejounte Murray)就在開幕戰傳出重傷噩耗！24日對上芝加哥公牛之戰，莫瑞就在末節一次投籃後，單手撐地負傷，賽後更傳出莫瑞可能出現左手骨折的嚴峻傷勢。所幸鵜鶘此戰最終仍在主場以123比111贏得勝利。

公牛今日作客踢館鵜鶘主場，兩軍開賽就殺得難分難捨，上半場打完鵜鶘僅以59比58微幅領先。但此戰鵜鶘靠著砍將英格雷(Brandon Ingram)狂轟33分、7籃板、2抄截帶領下，最終仍以12分之差贏得勝利。

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不過鵜鶘贏球卻也付出慘痛代價，休賽季剛剛透過交易而來的主控莫瑞，此戰在決勝節一次外線出手後，單手撐地當下疑似扭傷左手，不過莫瑞當時並未馬上退場，直到比賽剩下1分多鐘才退場。

不過根據《ESPN》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，莫瑞賽後檢查，左手可能出現骨折狀況，可能在新賽季開打1場情況下，就進入傷兵名單。

事實上，莫瑞在鵜鶘首秀整體投籃表現並不理想，全場雖拿下14分，但15投僅4中，所幸另有8籃板、10助攻、1抄截，鵜鶘在少了他後，後場的整體攻守戰力勢必也將打上不少折扣。

▲鵜鶘莫瑞受傷，團隊後場戰力勢必拉警報。（圖／路透）