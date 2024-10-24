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勇士新浪花兄弟來了！　咖哩大神準大三元、希爾德轟22分奪開幕勝

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季，金州勇士「新浪花兄弟」開出亮眼紅盤！勇士24日在新賽季開幕戰，客場對決波特蘭拓荒者，當家一哥「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)繳出17分、9籃板、10助攻準大三元，新加盟的射手希爾德(Buddy Hield)三分球7投5中砍下22分，最終勇士以139比104大勝贏球，開幕賽首戰表現亮眼。

▲勇士希爾德、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士「咖哩大神」柯瑞開幕戰繳出準大三元數據打爆拓荒者。（圖／路透）

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熱身賽表現勢如破竹的勇士，本季首戰從客場出發，交手目前處於換血重建的拓荒者，此戰開賽灣區大軍一度處於挨打狀態，當家一哥柯瑞上半場手感更是欠佳，不過新加盟的射手希爾德扮演板凳暴徒，第2節用犀利外線幫助勇士逆轉超前12分領先。

下半場柯瑞手感稍稍回穩，勇士領先持續擴大，最終以35分之差痛宰拓荒者，也順利搶下新賽季開幕戰首勝。

此戰勇士團隊7人得分達雙位數，全隊共飆進20顆三分球，希爾德替補砍下22分，威金斯(Andrew Wiggins)20分，柯瑞則有17分、9籃板、10助攻及2抄截的準大三元演出。

主場慘敗的拓荒者方面，此戰也有6人得分上雙，以上季選秀探花韓德森(Scoot Henderson)的22分、4籃板、4助攻最佳。

▲勇士希爾德、柯瑞。（圖／路透）

▲勇士希爾德扛起板凳暴徒重任，全場轟下22分。（圖／路透）

關鍵字： 勇士NBA柯瑞希爾德浪花兄弟Stephen Curry

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