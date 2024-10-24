莊智淵為金庸特展站台　圍棋女神黑嘉嘉最愛任盈盈

▲莊智淵、黑嘉嘉為金庸特展站台。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

台灣「桌球教父」莊智淵與「圍棋女神」黑嘉嘉夢幻合體，24日兩人現身為「百年金庸 無盡江湖」特展站台，分享自己對於金庸經典作品的看法，以及在職業賽場面臨的種種考驗。莊智淵特別強調「勿忘初衷」，希望大家都要帶著初心去面對人生的各種挑戰。

華人界武俠文學大師金庸，在今年迎接百歲誕辰，華山1914文化創意產業園區也將舉辦「百年金庸 無盡江湖」特展，內容包括香港來台的珍貴藏品、金庸文物、數位影音互動裝置，以及一系列金庸武俠活動，展覽將在10月26日正式開始，採取免費入場制。

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今天主辦單位特別邀請「桌球教父」莊智淵與「圍棋女神」黑嘉嘉，以及「相聲大師」馮翊綱為此次展出站台，其中為台灣大小國際賽拚出佳績的莊智淵強調，「做什麼事都要勿忘初衷，因為只有這份初心，才能支持你去面對江湖武林，並且戰勝自己。」

而圍棋女神黑嘉嘉也透露，「自己從小學3年級就開始看金庸小說，首次看的作品則是『倚天屠龍記』，最喜歡的角色則是『笑傲江湖』的女主角任盈盈。」

黑嘉嘉表示，「任盈盈是很勇敢的女生，對待感情也很成熟，從這些作品中體認到傳承的重要性，我從職業棋士轉成推廣圍棋運動，希望更多人認識圍棋，保持平常心才能走得長遠。」