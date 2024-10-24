PLG最年輕新勢力　鋼鐵人「Revive 新星燎原」主視覺公布

▲高雄鋼鐵人年度口號、主視覺正式公佈。（圖／鋼鐵人提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

高雄鋼鐵人今(24)日公布2024-25賽季主視覺，今年喊出口號「Revive 新星燎原」，鋼鐵人今年陣容大換血，除了從台北富邦勇士交易的陳范柏彥，以及補進後衛李威廷，加上選秀會一連選進五名新秀，包含馬克斯、莊朝勝、王凱裕、林心翔、朱育君，號稱PLG最年輕的隊伍，注入年輕的能量迎接新賽季。

本季喊出口號「Revive 新星燎原」，高雄鋼鐵人全新的陣容，猶如一顆顆宇宙新星，聚集了無限年輕的能量。年輕小將燃燒著內心的小宇宙，以挑戰者之姿，初生之犢的無畏，以及滿懷對勝利的渴望。將這些微小的火苗逐漸匯聚，最終形成熊熊烈火，證明年輕小將們也能成為帶領隊伍崛起的核心力量，承載著復興鋼鐵人與高雄籃球的重任整裝待發往前進。

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今年鋼鐵人推出2024-25賽季主戰球衣「赤燎紅」、「新星灰」，「赤燎紅」以鋼鐵人經典的主視覺紅色做基底，以藍邊作為裝飾點綴，象徵著年輕小將們持續燃燒的熱情活力，卻不失球場上冷靜的判斷。「新星灰」以淺灰為球衣主色，金色Steelers字樣也強調年輕的明日之星，傳遞年輕和未來潛力的意象。