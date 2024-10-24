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高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

▲海神執行長李偉誠(左)、TPBL會長莊瑞雄（中）拜會橋頭地檢署。（圖／海神提供）

▲海神執行長李偉誠(左)、TPBL會長莊瑞雄（中）拜會橋頭地檢署。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊與臺灣橋頭地方檢察署新賽季持續合作，18日主場開幕戰前高雄全家海神隊執行長李偉誠（Wilson）偕同TPBL會長莊瑞雄拜會臺灣橋頭地方檢察署檢察長張春暉及主任檢察官蘇恒毅，針對運動防賭進行討論交流，延續檢察官到場監看賽事制度，並定期舉辦法治教育講座，為健全職籃環境共同努力。

高雄全家海神隊執行長李偉誠與TPBL會長莊瑞雄、聯盟副秘書長陽和平、王志群，18日賽前拜會臺灣橋頭地方檢察署，為新賽季的運動防賭機制進行討論，期望建立溝通順暢的聯繫平台，也希望借鑑過去職棒經驗及地檢署與職棒多年來的完善防範機制，攜手維護職業籃球運動賽事環境。

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高雄全家海神隊上季起即與橋頭地檢署建立賽事監看機制，並邀請高雄地檢署檢察官蒞臨舉辦法治教育講座，針對運動防賭、反詐騙、法令宣導以及基本交通法規教育進行說明，期望透過落實法治教育並建立法治觀念。本季除了將與橋頭地檢署延續檢察官到場監看賽事制度，也已擬定新球季法治教育課程，共同打造健康的職籃環境，推動全民守法觀念。
 

關鍵字： 高雄全家海神李偉誠TPBL台籃

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