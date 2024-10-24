運動雲

>

巴黎奧運馬術金牌好手來台　一對一指導潛力騎手

▲巴黎奧運團體馬術金牌好手萬德雷斯來台進行交流。（圖／馬術協會提供）

▲巴黎奧運團體馬術金牌好手萬德雷斯來台進行交流。（圖／馬術協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北市體育總會馬術協會於本週末10月26及27日舉辦跨國馬術交流，邀請巴黎奧運馬術項目團體盛裝舞步賽金牌得主萬德雷斯(Frederic Wandres)來台，將於台灣梅花馬術中心進行一對一指導教學，台北市體育總會馬術協會會長韓偉表示，「希望透過Frederic Wandres 的親自教導與分享，提升台灣年輕騎手的競技水平，鼓勵他們追逐奧運夢想，並期盼台灣選手未來也能在奧運賽場奪牌。」

萬德雷斯於2008年進入德國Hof Kasselmann 馬術中心，開啟學習馬術契機，出身於無馬術背景的普通家庭，憑藉自身對馬術的熱情，以學徒身分展開訓練，他堅信「日復一日的努力，從失敗中學習是通往成功的關鍵」，最終他逐步登上國際舞台，於今年巴黎奧運與Isabell Werth、 Jessica von Bredow-Werndl 一同奪得巴黎奧運團體盛裝舞步賽金牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次活動特別邀請高中及大學的年輕騎手及專業教練參與，由萬德雷斯個別指導，教學涵蓋基本訓練及過往參賽經驗、奧運奪牌歷程分享，不僅著重技術傳承，也旨在傳遞台灣騎手正確訓練理念，幫助邁向更高競技舞台。台北市體育總會馬術協會會長韓偉認為「Frederic Wandres憑藉專注與不懈努力，在馬術界闖出自己的一片天，其態度非常值得學習，也能激勵台灣騎手們勇敢追夢。」

除了萬德雷斯自身對於馬術的熱情與努力外，他認為更重要的是與馬匹之間培養的深厚默契，本次參與奧運奪金馬匹 Bluetooth係由 Hof Kasselmann 馬術中心精心培育和訓練，該中心與本次活動梅花馬術中心過去擁有數十年友好交流，成為促成本次活動的重要推力。

梅花馬術中心經營超過30年來培養無數馬術人才，包含代表台灣參加奧運的汪亦岫與陳少曼，現任執行長康瑜三十年前在Hof Kasselmann 開始她的馬術訓練，並以卓越成績代表台灣在亞運奪得團體銅牌。本次的國際交流也是台灣馬術圈首次迎來國際馬術圈重量級嘉賓拜訪，執行長康瑜也期許下一代的台灣年輕騎手能延續這段傳承，展望未來能進一步參加國際賽事，讓台灣馬術能再創佳績。

▲巴黎奧運團體馬術金牌好手萬德雷斯來台進行交流。（圖／馬術協會提供）
 

關鍵字： 巴黎奧運馬術金牌

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

PLG最年輕新勢力　鋼鐵人「Revive 新星燎原」主視覺公布

PLG最年輕新勢力　鋼鐵人「Revive 新星燎原」主視覺公布

七六人雙星缺陣被打爆　里拉德狂轟30分率公鹿開幕戰奪勝

七六人雙星缺陣被打爆　里拉德狂轟30分率公鹿開幕戰奪勝

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

悲情！開幕戰手斷了　鵜鶘主控莫瑞驚傳左手骨折

悲情！開幕戰手斷了　鵜鶘主控莫瑞驚傳左手骨折

勇士新浪花兄弟來了！　咖哩大神準大三元、希爾德轟22分奪開幕勝

勇士新浪花兄弟來了！　咖哩大神準大三元、希爾德轟22分奪開幕勝

EASL東超聯賽發豪語　2026年將成世界第3大籃球聯賽

EASL東超聯賽發豪語　2026年將成世界第3大籃球聯賽

糗了！恩比德公開輪休計劃　NBA聯盟要調查七六人

糗了！恩比德公開輪休計劃　NBA聯盟要調查七六人

大馬一哥參戰東超靠阿提諾牽線　「美美」陳俊宏盼挑戰日、韓職籃

大馬一哥參戰東超靠阿提諾牽線　「美美」陳俊宏盼挑戰日、韓職籃

重返台灣的阿提諾好猛　砍16分11籃板高喊開心回歸

重返台灣的阿提諾好猛　砍16分11籃板高喊開心回歸

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

熱門新聞

統一獅G5背水一戰　勝騎士休4天強碰德保拉

李珠珢準備來台了？網友曝最新線索：台灣歡迎妳

不只追喬治！勇士本想組4巨頭　柯瑞：多數球隊不想幫我們

落榜12強中華隊「預期內」　陳子豪：本來就不會上

黑豹旗／學長畢業後青黃不接　強恕慘遭白河扣倒止步32強

平野惠一虧巨蛋打不好！陳子豪突然秀日文　抗議裁判手勢要明確

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅G5　勝騎士休4天碰德保拉

2李珠珢準備來台了？網友曝最新線索

3不只追喬治！勇士本想組4巨頭

4落榜12強中華隊　陳子豪：不會上

5學長畢業青黃不接　強恕遭白河扣倒止步32強

最新新聞

1古林能投12強？　曾總：擔心也沒用

2陳柏豪「驚喜一年」　對吳俊偉說

3巴黎奧運馬術金牌好手　來台一對一指導

4開幕賽沒上場 河村：仍需證明自己

5兩季出賽58場 博爾重返球場：不可思議

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

邊荷律應援遇蟲蟲危機　嚇到露哭哭臉→驚慌逃

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366