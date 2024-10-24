巴黎奧運馬術金牌好手來台　一對一指導潛力騎手

▲巴黎奧運團體馬術金牌好手萬德雷斯來台進行交流。（圖／馬術協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北市體育總會馬術協會於本週末10月26及27日舉辦跨國馬術交流，邀請巴黎奧運馬術項目團體盛裝舞步賽金牌得主萬德雷斯(Frederic Wandres)來台，將於台灣梅花馬術中心進行一對一指導教學，台北市體育總會馬術協會會長韓偉表示，「希望透過Frederic Wandres 的親自教導與分享，提升台灣年輕騎手的競技水平，鼓勵他們追逐奧運夢想，並期盼台灣選手未來也能在奧運賽場奪牌。」

萬德雷斯於2008年進入德國Hof Kasselmann 馬術中心，開啟學習馬術契機，出身於無馬術背景的普通家庭，憑藉自身對馬術的熱情，以學徒身分展開訓練，他堅信「日復一日的努力，從失敗中學習是通往成功的關鍵」，最終他逐步登上國際舞台，於今年巴黎奧運與Isabell Werth、 Jessica von Bredow-Werndl 一同奪得巴黎奧運團體盛裝舞步賽金牌。

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本次活動特別邀請高中及大學的年輕騎手及專業教練參與，由萬德雷斯個別指導，教學涵蓋基本訓練及過往參賽經驗、奧運奪牌歷程分享，不僅著重技術傳承，也旨在傳遞台灣騎手正確訓練理念，幫助邁向更高競技舞台。台北市體育總會馬術協會會長韓偉認為「Frederic Wandres憑藉專注與不懈努力，在馬術界闖出自己的一片天，其態度非常值得學習，也能激勵台灣騎手們勇敢追夢。」

除了萬德雷斯自身對於馬術的熱情與努力外，他認為更重要的是與馬匹之間培養的深厚默契，本次參與奧運奪金馬匹 Bluetooth係由 Hof Kasselmann 馬術中心精心培育和訓練，該中心與本次活動梅花馬術中心過去擁有數十年友好交流，成為促成本次活動的重要推力。

梅花馬術中心經營超過30年來培養無數馬術人才，包含代表台灣參加奧運的汪亦岫與陳少曼，現任執行長康瑜三十年前在Hof Kasselmann 開始她的馬術訓練，並以卓越成績代表台灣在亞運奪得團體銅牌。本次的國際交流也是台灣馬術圈首次迎來國際馬術圈重量級嘉賓拜訪，執行長康瑜也期許下一代的台灣年輕騎手能延續這段傳承，展望未來能進一步參加國際賽事，讓台灣馬術能再創佳績。



