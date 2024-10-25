運動雲

>

鋼鐵人簽下第三位洋將普萊斯　邱大宗喊話盼體能快提升

▲鋼鐵人趕在本周PLG新賽季開打前，宣布簽下洋將普萊斯。（圖／鋼鐵人提供）

▲鋼鐵人趕在本周PLG新賽季開打前，宣布簽下洋將普萊斯。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄鋼鐵人今(25)日公布第三位洋將，206公分、113公斤的前鋒美籍洋將普萊斯（Joshua Lewis Price），現年28歲，普萊斯畢業於美國NCAA一級大學南印第安納大學，於2021年開啟職業生涯，效力德國職籃、烏拉圭、比利時、荷蘭、波蘭、 委內瑞拉、多明尼加等國職籃隊伍 。

過去於波蘭聯賽場均攻下20.4分、7.7籃板，烏拉圭聯賽拿下場均21.3分、6.5籃板，普萊斯擅長身體碰撞，且中距離有相當不錯的投籃手感。在前兩週的熱身賽，普萊斯就已在場邊觀賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

普萊斯表示，「目前很喜歡台灣的生活及籃球風格，熱身賽結束後，團隊也持續調整修正，並期許自己能夠在球隊成為領袖，為球隊貢獻分數。」

普萊斯也說，「我們是很年輕的團隊，球員們也都積極的想要學習並強化自己，我對我們這一季的表現很有信心，會打出很好的表現。」

開季前第三位洋將普萊斯到位，總教練邱大宗表示，「普萊斯是一位團隊配合度極高的打點攻擊手，未來也會將他放在洋將的二線輪替組合搭配作戰。」

而因為普萊斯到隊訓練磨合時間比較短，總教練邱大宗也期許他能夠盡快提升體能，幫助球隊在洋將輪替環節執行攻防兩端的任務。

關鍵字： PLＧ高雄鋼鐵人普萊斯邱大宗台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

莊智淵為金庸特展站台　圍棋女神黑嘉嘉最愛任盈盈

莊智淵為金庸特展站台　圍棋女神黑嘉嘉最愛任盈盈

巴黎奧運馬術金牌好手來台　一對一指導潛力騎手

巴黎奧運馬術金牌好手來台　一對一指導潛力騎手

高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

高雄全家海神積極防賭　執行長李偉誠拜會橋頭地檢署

PLG最年輕新勢力　鋼鐵人「Revive 新星燎原」主視覺公布

PLG最年輕新勢力　鋼鐵人「Revive 新星燎原」主視覺公布

七六人雙星缺陣被打爆　里拉德狂轟30分率公鹿開幕戰奪勝

七六人雙星缺陣被打爆　里拉德狂轟30分率公鹿開幕戰奪勝

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

悲情！開幕戰手斷了　鵜鶘主控莫瑞驚傳左手骨折

悲情！開幕戰手斷了　鵜鶘主控莫瑞驚傳左手骨折

勇士新浪花兄弟來了！　咖哩大神準大三元、希爾德轟22分奪開幕勝

勇士新浪花兄弟來了！　咖哩大神準大三元、希爾德轟22分奪開幕勝

EASL東超聯賽發豪語　2026年將成世界第3大籃球聯賽

EASL東超聯賽發豪語　2026年將成世界第3大籃球聯賽

糗了！恩比德公開輪休計劃　NBA聯盟要調查七六人

糗了！恩比德公開輪休計劃　NBA聯盟要調查七六人

女警太正！詐騙車手乖乖認罪　被逮捕不忘誇：好漂亮的警察

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！世界大賽後揭曉神秘買家

快訊／中職金手套最佳九人有5人包辦　江坤宇、陳傑憲金手套5連霸

大谷50轟球得主是誰？中信否認　K董笑稱：不是我吧

黑豹旗／南湖融入中職應援！球經團成焦點　穀保爭相合照

世界12強賽擴編16隊！2027年起新制開打

「休賽季之王」回來了！　西蒙斯開幕戰先發重現全能身手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

2中職金手套最佳九人　江坤宇金手套5連霸

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4南湖球經團吸睛！穀保瘋搶合影

5世界12強賽擴編16隊！下屆開打

最新新聞

1PLG開季名單出爐　領航猿14人打天下

2世界大賽前　賈吉、大谷、貝茲和索托互讚

3誰買大谷50轟紀念球？K董：不是我吧

4世界大賽明開打　10影響力打者大谷輸索托

5普爾開幕戰轟26分無用　巫師仍遭打爆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

不滿主審判決「王威晨安打被沒收」　象迷鼓譟舉牌抗議：MVP吱華文！

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366