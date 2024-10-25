鋼鐵人簽下第三位洋將普萊斯　邱大宗喊話盼體能快提升

▲鋼鐵人趕在本周PLG新賽季開打前，宣布簽下洋將普萊斯。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

高雄鋼鐵人今(25)日公布第三位洋將，206公分、113公斤的前鋒美籍洋將普萊斯（Joshua Lewis Price），現年28歲，普萊斯畢業於美國NCAA一級大學南印第安納大學，於2021年開啟職業生涯，效力德國職籃、烏拉圭、比利時、荷蘭、波蘭、 委內瑞拉、多明尼加等國職籃隊伍 。

過去於波蘭聯賽場均攻下20.4分、7.7籃板，烏拉圭聯賽拿下場均21.3分、6.5籃板，普萊斯擅長身體碰撞，且中距離有相當不錯的投籃手感。在前兩週的熱身賽，普萊斯就已在場邊觀賽。

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普萊斯表示，「目前很喜歡台灣的生活及籃球風格，熱身賽結束後，團隊也持續調整修正，並期許自己能夠在球隊成為領袖，為球隊貢獻分數。」

普萊斯也說，「我們是很年輕的團隊，球員們也都積極的想要學習並強化自己，我對我們這一季的表現很有信心，會打出很好的表現。」

開季前第三位洋將普萊斯到位，總教練邱大宗表示，「普萊斯是一位團隊配合度極高的打點攻擊手，未來也會將他放在洋將的二線輪替組合搭配作戰。」

而因為普萊斯到隊訓練磨合時間比較短，總教練邱大宗也期許他能夠盡快提升體能，幫助球隊在洋將輪替環節執行攻防兩端的任務。