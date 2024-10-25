PLG職籃開季名單出爐！　「精兵」領航猿只用14人打整季＋東超

▲PLG職籃2024-25賽季球員名單正式公佈，領航猿本季僅登錄14人。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季以4隊規模開打的PLG職籃，25日正式公佈各隊開季登錄名單，其中以台北富邦勇士登錄17位球員最多，而本季除了PLG職籃還有EASL東超聯賽要打的桃園璞園領航猿則是走「精兵政策」，本季連同3名洋將、1名外籍生在內，僅登錄14位球員，整體陣容可說是相當精實。

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PLG職籃2024-25賽季將於本周六(26日)正式點燃戰火，聯盟今日也公布開季4隊登錄名單，其中曾拿下3座年度總冠軍的勇士，本季捲土重來一共登錄11位本土、2位外籍生、4位洋將，共計17名球員為4隊之冠。

其中最大看點首推「看一場少一場」的精神領袖「野獸」林志傑，另外被視為超級新秀的外籍生莫巴耶，也將是團隊一大亮點。

至於本季強勢問鼎PLG隊史首冠的領航猿，即便這個賽季還將同時參戰東超聯賽，但仍僅登錄9位本土、1位外籍生、4位洋將，合計14名球員為4隊最少。陣中王牌球星「69大魔王」盧峻翔，也將挑戰年度MVP二連霸大業。

而台南台鋼獵鷹、高雄鋼鐵人本季也分別登錄16位、15位球員，其中徹底重建的鋼鐵人，全隊年紀最大者為28歲的洋將艾賽亞，至於本土方面，現年25歲的李威廷，已經是本土最年長球員，陣容可說是徹底年輕化。