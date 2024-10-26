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新浪花兄弟再度飆分轟炸　勇士狂勝爵士41分開季2連勝

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／路透）

▲勇士希爾德此戰再度外線火力轟炸，拿下27分好表現。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士的「火力秀」回來了！熱身賽就表現勢如破竹的灣區大軍，26日客場踢館猶他爵士之戰，本季成型的「新浪花兄弟」再度上演飆分秀，希爾德(Buddy Hield)板凳殺出，三分球9投7中轟下27分，王牌咖哩大神柯瑞(Stephen Curry)20分、3籃板、4助攻、2抄截，勇士最終127比86痛宰爵士，喜迎開季2連勝。

勇士在本季首戰就靠著希爾德的外線火力，順利搶下勝利。今日前進鹽湖城踢館爵士，勇士在上半場就建立超過20分領先優勢，前役拿下準大三元的球隊一哥柯瑞，此戰雖然手感不佳，但仍轟得20分、3籃板、4助攻、2抄截。

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加上希爾德再度扮演板凳暴徒，全場14投10中，包含三分球9投7中攻下27分、4籃板、6助攻、1抄截，成功領軍以41分之差撂倒爵士，喜迎開季2連勝。

希爾德開季前兩戰手感只能用火燙形容，三分球兩戰合計16投12中，也成為勇士休賽季最成功補強，希爾德與柯瑞的「新浪花兄弟」組合，預料也將成為勇士本季外線火力重要來源。

▲勇士柯瑞、希爾德。（圖／路透）

▲勇士柯瑞領軍出擊，開季強勢2連勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA柯瑞希爾德勇士爵士Stephen Curry

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