雷霆劍指西冠　王牌SGA開幕戰轟28分7籃板8助攻大破金塊主場

記者杜奕君／綜合報導

本季被看好是NBA西冠有力競爭者的奧克拉荷馬雷霆、丹佛金塊25日正面對決，雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)展現頂尖球星霸氣，全場狂砍28分、7籃板、8助攻、2抄截、3阻攻，硬是比下主場金塊王牌球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)的16分、12籃板、13助攻大三元數據，雷霆也以102比87大勝攻破金塊主場。

西區雙雄對決，本季被看好有問鼎年度MVP氣勢的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大，率隊踢館金塊，此戰上半場雙方形成拉鋸，雷霆僅以7分微幅領先。

不過在第3節吉爾吉斯-亞歷山大開始加溫，單節獨拿12分進帳，讓球隊逐步擴大領先優勢，加上新世代「獨角獸」霍姆格倫(Chet Holmgren)也加入搶分，加上金塊團隊攻勢低迷，最終雷霆就以15分之差，在客場搶下開幕戰勝利。

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吉爾吉斯-亞歷山大此戰攻守表現全面，全場24投11中拿下28分、7籃板、8助攻、2抄截、3阻攻，霍姆格倫也貢獻25分、14籃板、5助攻、2抄截、4阻攻。

反觀金塊方面，此戰雖然先發5人全數得分上雙，但替補合計僅拿16分，且團隊命中率僅有35.4%，約基奇全場16分、12籃板、13助攻、2抄截，另外本季被拔擢為先發的布朗(Christian Braun)則有16分、7籃板、2抄截、2阻攻。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大開幕戰強勢發揮，領軍攻破強敵金塊主場。（圖／路透）