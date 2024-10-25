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暴雨打不倒！　徐薇淩馬來亞銀行錦標賽次輪衝上第2

▲▼巴黎奧運女子高爾夫進行首回合賽事，台灣好手徐薇淩抓3博蒂、吞5柏忌，繳出高於標準2桿的74桿、暫並列第30，落後領先者9桿。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣高球女將徐薇淩，在LPGA馬來西亞銀行錦標賽第2回合打完暫居第2位。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高球女將徐薇淩25日傳來捷報！在LPGA馬來西亞銀行錦標賽第2輪，即便遭遇突如其來的暴雨，但徐薇淩並未受到影響，單日以68桿作收，目前以低於標準桿11桿的133桿並列第2位，和居於領先的瑞典史塔克(Maja Stark)也僅有1桿之差。

日前剛滿30歲的徐薇淩，在本屆巴黎奧運最終拿下並列第8名，成為中華隊女將在奧運高球的最佳成績，本季則在LPGA賽場兩度打入前10名，其中在休普萊特菁英賽拿下並列第6名為本季最佳表現。

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此次前進馬來西亞銀行錦標賽，徐薇淩在首回合繳出7鳥，沒有吞下任何柏忌，以65桿暫時並列第3位，今日第2輪賽事徐薇淩更上層樓，前9洞抓下兩鳥，隨後又在第12洞成功抓鳥，狀態相當火燙。

不過第17洞徐薇淩要推桿前，當地突然下起暴雨，讓比賽只能暫停等待，隨後賽事恢復後，徐薇淩持續穩扎穩打，第17、18洞都有博蒂進帳，今日最終以68桿繳卡。

徐薇淩賽後表示，「今天的旗位比起前一天較困難，有些位置在果嶺的邊邊角角，或是炮台式果嶺上，所以策略有比較保守一些。至於碰到午後雷陣雨，則只有躲雨時稍微淋到雨，沒有在大雨中奮戰。」

目前暫居賽事第2位，徐薇淩強調，「還有兩天要打，別人的成績我們無法控制，專心在自己的每一桿上，盡全力去發揮。也因為長時間在美巡磨練，讓自己更有經驗去應對一切。」

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