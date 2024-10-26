「鷹王」楊恩狂轟38分喜迎2連勝　球3弟破隊史紀錄黃蜂仍吞敗

記者杜奕君／綜合報導

曾經都被視為聯盟新世代看板明星控衛，亞特蘭大老鷹的楊恩(Trae Young)與夏洛特黃蜂博爾(LaMelo Ball)26日正面交鋒，開幕戰都率隊贏得勝利情況下，「鷹王」楊恩此戰狂轟38分、8籃板、10助攻、4抄截，幫助老鷹以125比120驚險取得2連勝。博爾此戰雖轟下34分，成為隊史首位開季前兩戰都拿下超過30分好手，但球隊仍吞下本季首敗。

本季一度被視為「重建中」球隊，甚至成為可能熱門交易人選，但楊恩開季的火燙表現，證明自己仍有能力帶隊在東區闖出一片天。

今日主場迎戰黃蜂來犯，楊恩領軍鷹群出擊，首節就建立雙位數領先優勢，但黃蜂次節開始反擊，「球3弟」博爾與前鋒布里吉斯(Miles Bridges)攜手狂轟猛炸，單節黃蜂海灌42分之多，不過半場打完老鷹仍以62比58領先。

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下半場博爾與布里吉斯持續帶領黃蜂追分，但老鷹也在楊恩與全能前鋒強森(Jalen Johnson)以及杭特(De'Andre Hunter)攜手維持領先，雖然黃蜂一度追到僅3分差，強森關鍵兩罰俱中，最終老鷹就以5分險勝。

全場老鷹楊恩砍下38分、8籃板、10助攻、4抄截，連兩戰至少拿下30分、10助攻表現出色，杭特貢獻24分、7籃板、3助攻，強森16分、7籃板、3助攻、2抄截、2阻攻，丹尼爾斯(Dyson Daniels)18分、4助攻、2抄截、2阻攻，幫助老鷹拿下開季漂亮2連勝。

至於吞下開季首敗的黃蜂方面，博爾此戰攻下34分、5籃板、4助攻，成為黃蜂隊史首位在開幕前兩戰都至少拿下30分球員，可惜關鍵時刻6犯離場，讓黃蜂吞下本季首敗。

▲「鷹王」楊恩面對黃蜂之戰狂轟38分，領軍拿下開季2連勝。（圖／路透）