鋼鐵人預告開幕戰不在雄中打　將有4、5000人神秘場館啟用

▲鋼鐵人球團副總經理方永璽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

本季作風「神秘」的PLG職籃高雄鋼鐵人，日前宣布開幕戰場館將不是本季主場館高雄中學體育館，並請外界拭目以待。26日球隊副總經理方永璽透露，「最慢下周三就會公布開幕周的場館，將是可以容納4000到5000人的場館，屆時包括場地及票價都會正式向外界公布。」

由於原有主場館鳳山體育館天花板修繕以及檔期因素，本季鋼鐵人宣布將主場移往雄中體育館，在當時引發不少熱議討論。

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不過日前鋼鐵人球團又宣布，開幕周賽事將在「隱藏地點」等球迷開箱，今日鋼鐵人球團副總方永璽受訪時透露，該「隱藏地點」將可容納4000到5000位球迷入場觀戰，至於雄中體育館則預計可以容納2000人。

對於該「隱藏地點」，方永璽也不排除未來可能持續在例行賽增加場次，不過目前暫定僅有開幕周兩場比賽，預計最晚下周三就將公布正式地點與相關票價。

鋼鐵人預計明天將踢館台北富邦勇士主場，展開新賽季首場賽事，至於「隱藏地點」究竟是何場館，答案似乎已經呼之欲出，但可以肯定絕對比現有主場雄中體育館更加寬敞及新穎，也將讓球迷有更好的觀賽體驗。