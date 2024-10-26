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林志傑正式喊話退休　富邦勇士開幕戰遭領航猿李家慷射爆

▲領航猿盧峻翔、沃許本、李家慷。（圖／PLG職籃提供）

▲領航猿李家慷連續關鍵三分彈，開幕戰攻破勇士主場。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃2024-25賽季26日正式開打，台北富邦勇士今日在和平籃球館迎接主場首戰，對手則是強敵桃園璞園領航猿。兩隊前3節一路糾纏情況下，領航猿主力後衛李家慷在決勝期連續兩記關鍵三分球奠定勝果，最終領航猿就以84比74帶走勝利。

此戰賽前，勇士精神領袖「野獸」林志傑震撼宣布本季結束將正式退役，也成為這場開幕戰意外重點插曲。

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▲富邦勇士林志傑、漢米爾頓、吳永仁、莫巴耶 。（圖／勇士提供）

▲勇士「野獸」林志傑賽前宣布本季將正式退役。（圖／勇士提供）

勇士和領航猿在本季被視為PLG爭冠兩大熱門，上半場兩軍打來比分糾結，領航猿靠著盧峻翔、葛拉漢聯手，半場打完幫助球隊以46比43小幅領先。不過第3節勇士靠著領航猿手感不佳，團隊單節僅拿13分情況下，前3節以60比59反超領先。

但末節領航猿「小白」白曜誠切入得手先聲奪人，領航猿再度要回領先地位，隨後領航猿李家慷連續兩記關鍵三分冷箭，終場前2分41秒幫助球隊以78比69領先。最終領航猿就以84比74帶走勝利。

領航猿全場以布依德拿下19分、15籃板最佳，一哥盧峻翔15分、4籃板，李家慷13分、3籃板、3助攻、3抄截。勇士方面，漢米爾頓拿下21分、8籃板、5助攻，莫巴耶首度登場拿下10分、5籃板，林志傑全場僅有2分進帳。

▲富邦勇士林志傑、漢米爾頓、吳永仁、莫巴耶 。（圖／勇士提供）

▲勇士選秀狀元莫巴耶職籃首秀拿下10分。（圖／PLG職籃提供）

關鍵字： PLG林志傑盧峻翔台北富邦勇士桃園璞園領航猿台籃

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