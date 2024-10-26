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蘇文儒打出衝擊年度第六人氣勢　海神主場15記三分球收2連勝

▲海神蘇文儒、戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲海神喜迎主場2連勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃高雄全家海神，本周持續迎接主場2連戰，26日對上台北台新戰神，即便上半場兩軍呈現拉鋸，但海神下半場開啟三分外線攻勢，全隊飆進15顆三分球，最終88比71喜迎2連勝。防守大鎖蘇文儒此戰進攻端又有12分好表現，打出衝擊年度最佳第六人氣勢，也獲得總教練費雪好評。

海神上半場多達15次失誤，半場打完落後3分，易籃後降低失誤，于煥亞、胡瓏貿、威勝、吳曉謹、布銳克曼連續6顆三分球，回敬18比2攻勢，林任鴻、威勝隨後各添1顆，團隊單節三分球11投8中，以7成27命中率掀起海嘯攻勢，單節32比13逆轉反超。

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總教練費雪坦言全場25次失誤確實過多，但中場休息並未責罵，而是提醒球員專注場上，確實執行戰術，空檔出手，「易籃後球的流動更好，防守、進攻更確實，也讓板凳有機會輪替。今天是學習如何從落後中找回節奏很好的機會。」

▲海神蘇文儒、戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲海神蘇文儒連兩戰得分上雙，開季打出不錯氣勢。（圖／TPBL提供）

前三季上場時間不多，本季蘇文儒破繭，打出衝擊最佳第六人態勢，費雪給予肯定，「他是我們的能量小子，踏上球場就能把整隊心態帶起來，他可以全場壓迫，點球、抄球、撲球，同時是一名優秀射手。當他進攻也能得分，就能提供球隊巨大能量，很開心他是海神的球員。」

蘇文儒此役攻下12分，三分球4投3中，包括首節適時替球隊止血的兩記三分球，對開賽手感慢熱的海神格外重要。

「上週兩場出賽12次出手只進1球」，蘇文儒本週練球前後特別加練投籃，「學長們也都跟我說，身為射手，不能因為前面不進就不投了，要相信自己會進。」

▲海神蘇文儒、戰神雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

▲戰神苦吞2連敗，選秀狀元雷蒙恩此戰攻下7分。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 高雄全家海神蘇文儒費雪台北台新戰神台籃TPBL

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