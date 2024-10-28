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U19籃球聯盟熱戰　引爆Rangers陳寅泰自責淚灑球場

▲U19籃球聯盟熱戰，曾俊穎球風彪悍華麗、陳寅泰上半場因表現不佳而自責落淚。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U19籃球聯盟持續熱戰。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟本週日由2支國中籃球勁旅大安國中及安康高中國中部在靜修女中首度正面交鋒，大安國中首節靠著穩定的命中率及防守籃板的優勢以9 : 5取得微幅領先，次節安康高中國中部11號曾俊穎殺出重圍，幾波抄截後快攻加上禁區的衝搶籃板獲得加罰機會，半場終了率領球隊以15 : 14反超。易籃再戰雙方皆以高命中率及壓迫防守轉換快攻得手，同時雙方也把握對方的失誤換取得分機會多次互換領先呈現拉鋸，因此第三節結束安康高中國中部只以32 : 30微幅領先。末節曾俊穎再度跳出，不斷切入對方禁區撕裂防守，打亂大安國中防守節奏，最後幾波壓迫防守轉換快攻逼得大安國中氣力放盡，終場率領球隊以42 : 37帶走勝利，他也因此獲得全場最高的19分堪稱最有價值球員。

安康高中國中部總教練徐千惠曾是UBA師大女籃及WSBL電信女籃成員，今年轉換跑道來到安康高中國中部男籃執教，據她賽後表示這次聯賽以七年級為主，今天球員的表現算是有逐漸達到教練團的要求，從每次的失誤中不斷提醒球員修正及改進，她並強調球隊是從品德教育為主其次才是球技的要求，雖然走了幾位八、九年級的主力，不過也趁此機會磨練七年級的戰力，對於這聯賽有許多不同其他聯賽的賽制，徐千惠表示感到相當新鮮也能考驗球員的適應能力。

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▲U19籃球聯盟熱戰，曾俊穎球風彪悍華麗、陳寅泰上半場因表現不佳而自責落淚。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U19籃球聯盟曾俊穎球風彪悍華麗。（圖／U19籃球聯盟提供）

引爆Rangers與東山國中在Ｕ15組3的賽事也相當扣人心弦，首節雙方在進攻時都想以快制快導致失誤不斷發生，東山國中以12 :11帶著1分領先進入次節，並以穩定的組織攻勢迫使引爆Rangers攻守大亂，讓引爆Rangers主力控衛陳寅泰自責失控淚灑球場，同時也帶著21 : 28的比數落後進入第三節。陳寅泰在總教練周世加不斷的曉以大義安撫之後化悲憤為力量，在第三節甦醒過來，多次精彩長傳助攻給前場隊友，也展現過人的控球能力，投傳切無往不利，令對手東山國中在防守上相當吃力，率隊以35 ：35追平進入決勝節。東山國中也祭出包夾防守對付陳寅泰，雙方在攻防兩端互有領先，到了最後讀秒階段東山國中才靠著罰球以49：48險勝。

賽後引爆Rangers總教練周世加表示，東山國中真的是很好的對手，著實讓我們小朋友上了一課，許多攻守的戰術運用相當靈活，尤其是盯人防守系統及進攻的傳切高位戰術是我們小朋友以往沒遇過的打法，讓他們有很好的學習經驗，雖然多次互換領先在士氣上有很大的提升，不過最後的一波攻勢因經驗不足且過於緊張導致輸掉球賽是最可惜的結果。隊上主力控衛陳寅泰因上半場表現不佳讓球隊處於落後，難過得在場上落淚，總教練周世加一邊指揮調度一邊安慰他，場上隊友仍在奮戰，現在不是難過自責的時候，湖人球星詹姆斯也會犯錯，鼓勵他用別的方式幫助隊友為球隊做出貢獻。

▲U19籃球聯盟熱戰，曾俊穎球風彪悍華麗、陳寅泰上半場因表現不佳而自責落淚。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲U19籃球聯盟引爆Rangers陳寅泰上半場因表現不佳而自責落淚。（圖／U19籃球聯盟提供）

關鍵字： U19籃球聯盟

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