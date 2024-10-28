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96自由車聯賽壓軸站新竹登場　董事長楊倩玉立志成標竿接軌國際

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

▲96自由車聯賽持續舉辦，董事長楊倩玉立志接軌國際。（圖／96自由車聯賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

第四屆「96自由車聯賽」壓軸戰於27日在新竹南寮漁港熱鬧登場，此次賽事吸引了許多選手與觀眾，現場氣氛相當熱鬧。96自轉車董事長楊倩玉分享辦理自由車賽事的心路歷程及未來展望，期望未來96自由車聯賽能逐步發展成為國際賽事，讓更多選手享受專業的賽事體驗。

楊倩玉表示，96自由車聯賽的創辦源於六年前台灣賽事相對稀少，且缺乏嘉年華氛圍的騎遊活動。「我們從彰化站開始舉辦，獲得了車友們的支持。隨著需求增加，我們在兩年後開始籌辦聯賽，並引入積分制度及多元的年齡分組，讓不同年齡層的選手都能公平競技。」她感動地說，96自由車聯賽經過六年發展，如今已成為許多自由車愛好者心中具代表性的賽事。

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在賽事亮點方面，楊倩玉表示，96自由車聯賽參考了國外大型比賽的成功模式，如日本的「Japan Cup」城市繞圈賽和法國的「環法自行車賽」。「透過城市賽道，我們不僅提升了賽事的觀賞性，也為地方經濟和觀光注入了新動力。」她期望未來96自由車聯賽能逐步發展成為國際賽事，讓更多選手享受專業的賽事體驗。

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

談及國際化發展，楊倩玉透露，目前96自轉車正計劃拓展至東南亞地區，並與馬來西亞、泰國及沖繩的協會建立合作關係。「我們希望將賽事擴展至東南亞與日本，同時邀請當地車友來台交流，進一步促進國際間的自行車文化互動。」楊倩玉強調，這是96自轉車邁向國際化的重要目標，期待能夠拉近台灣與世界的距離。

楊倩玉表示，結合在地特色不僅增加了賽事的親和力，也讓選手們在比賽中體驗到各地的文化風味。未來，她計劃將此概念繼續拓展至全台各地，並期望在台灣的著名景點如武嶺、大山等地舉辦賽事，讓更多自由車愛好者能夠在安全的環境下競賽，同時也能探索台灣的美。

隨著96自由車聯賽的持續辦理，楊倩玉期許能夠讓聯賽成為台灣自由車競賽的標竿，並以賽事為平台，吸引更多選手與民眾享受運動樂趣，同時也讓自由車競賽能夠在台灣更加蓬勃發展。

▲96自由車聯賽，李廷威二連霸蟬聯登山王。（圖／96自由車聯賽提供）

關鍵字： 96自由車聯賽自由車楊倩玉

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