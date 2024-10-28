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職籃夢碎！金德偉工作證出包　雲豹營運長顏行書親說明狀況

▲▼桃園雲豹簽下隊史首位華裔球員金德偉。（圖／桃園雲豹提供）

▲台啤永豐雲豹華裔球員金德偉，傳出因前東家未申請工作證導致無法留台打球。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃台啤永豐雲豹在2024-25賽季找來華裔搖擺人金德偉，希望替整體戰力增加更多深度。不料金德偉卻傳出「工作證」出包，日前他在個人社群發文表示，「由於之前效力的台灣球隊，並未替他申請工作證，因此導致他在違法情況下出賽，導致本季確定無法為雲豹效力。」對此，雲豹營運長顏行書透露很無奈，球團一切按照規定，目前確定無法聘用他，只能說非常可惜。

現年31歲的金德偉，過去曾在PLG職籃福爾摩沙夢想家、T1職籃台中太陽效力，由於他擁有台灣護照，因此都以本土球員身份出賽，不過其實他和洋將同樣都需要工作證，才能合法在台灣打球出賽。

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金德偉日前在社群發文透露，「前東家沒有替我申請工作證，就直接讓我出賽，導致自己目前在台灣無法正常出賽，必須被禁賽3年，自己感到非常不公平，但也謝謝雲豹給我來台打球的機會，不是他們的錯。」

對此，雲豹球團營運長顏行書透露，「和球員簽約前都會了解他的資歷及狀況，當時認為金德偉在夢想家、太陽都曾出賽，資格上絕對沒有問題，一直到申請工作證時，才得知之前的球隊沒有替他申請工作證，因此確定無法在這個賽季聘用他，也無法去追究之前的狀況。」

根據顏行書透露，金德偉目前已經返回美國，顏行書強調，「先前他和球隊訓練磨合都很不錯，原本也希望他的加入能夠幫助球隊，對於這樣的結果感到可惜也很遺憾。」

關鍵字： 金德偉台啤永豐雲豹TPBL台籃職籃

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