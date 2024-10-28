運動雲

>

中國NBA之光！　籃網崔永熙生涯首度得分開張

▲籃網崔永熙在NBA正式例行賽得分首度開張。（圖／路透）

▲籃網崔永熙在NBA正式例行賽得分首度開張。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季，不僅只有曼菲斯灰熊的日本男籃主控河村勇輝力爭上游，尋求在聯盟發光發熱機會，隸屬於布魯克林籃網的中國男籃前鋒崔永熙，28日對上密爾瓦基公鹿之戰，也終於獲得本季首度上場。崔永熙獲得1分58秒的出賽時間，並且兩罰一中，拿下NBA生涯的第1分，也為自己留下紀念性一刻。

年僅21歲，身高200公分的崔永熙，在這個夏天勇敢赴美追夢，雖然並未在新人選秀會獲得青睞，但仍靠著自身努力獲得籃網簽約，在開季邁入第3場例行賽，終於獲得上場機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

崔永熙今日隨籃網在主場迎戰強敵公鹿，球隊大幅領先情況下，末節最終1分58秒時，崔永熙獲得替補上場機會，並且在一次快攻切入製造對手犯規，兩罰一中，NBA生涯個人得分開張，全場也僅有1分數據進帳。

成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員，崔永熙更是繼2018年的周琦之後，相隔2189天，再度有中國球員在NBA賽場拿分。

和過去姚明、易建聯、王治郅等中國長人名將不同，主打得分後衛與小前鋒的崔永熙，是NBA史上身高最矮的中國球員，賽後他表示，「當下獲得罰球機會時，首罰確實有點緊張，但第2罰投進就好多了。」

崔永熙也重申，「目前我就是先把這一、兩分鐘時間給打好，後面我也許還能有更多出賽時間，就是努力將場上的工作給做好。」

關鍵字： 崔永熙籃網NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「籃網飆客」湯瑪斯轟32分　主場獵公鹿喜迎本季首勝

「籃網飆客」湯瑪斯轟32分　主場獵公鹿喜迎本季首勝

96自由車聯賽壓軸站新竹登場　董事長楊倩玉立志成標竿接軌國際

96自由車聯賽壓軸站新竹登場　董事長楊倩玉立志成標竿接軌國際

96自由車聯賽新竹站　李廷威完成二連霸蟬聯紅點衫登山王

96自由車聯賽新竹站　李廷威完成二連霸蟬聯紅點衫登山王

新北國王頒上季冠軍戒　9人出擊照樣29分打爆攻城獅

新北國王頒上季冠軍戒　9人出擊照樣29分打爆攻城獅

蘇文儒打出衝擊年度第六人氣勢　海神主場15記三分球收2連勝

蘇文儒打出衝擊年度第六人氣勢　海神主場15記三分球收2連勝

鋼鐵人預告開幕戰不在雄中打　將有4、5000人神秘場館啟用

鋼鐵人預告開幕戰不在雄中打　將有4、5000人神秘場館啟用

慘！最強選秀狀元莫巴耶　PLG開幕戰爆腳傷賽後送急診

慘！最強選秀狀元莫巴耶　PLG開幕戰爆腳傷賽後送急診

林志傑正式喊話退休　富邦勇士開幕戰遭領航猿李家慷射爆

林志傑正式喊話退休　富邦勇士開幕戰遭領航猿李家慷射爆

富邦勇士啟用NBA、MLB等級設備　破百萬台幣Gift Tank禮物車登場

富邦勇士啟用NBA、MLB等級設備　破百萬台幣Gift Tank禮物車登場

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

震撼！林志傑PLG開幕戰前拋震撼彈　正式宣佈本季結束將退休

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

熱門新聞

快訊／來了！中信兄弟宣布奪冠封王優惠　共享冠軍榮耀

好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

黑豹旗專題／歡迎登機！從女棒國手到空服員：張甄芸的夢想起飛

道奇布勒笑稱學不成大谷翔平的「惡魔指叉」　G3戰洋基盼他能出賽

詹皇因八村壘「不傳球」發火？　「我連得10分你被防守還硬出手」

湖人撿到寶？菜鳥射手柯奈特與喬丹牌簽約　新帥瑞迪克也誇他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

2好消息！大谷翔平G3照常出賽　最新傷勢狀況曝

3張甄芸從女棒國手到空服員

4道奇布勒學不成大谷「惡魔指叉」

5詹皇因八村壘「不傳球」發火？

最新新聞

1球僮變隊友　黃恩賜回憶超殺郭俊麟

2勇士為「柯瑞缺陣」做好準備

38年前看林智勝開轟　激勵曾頌恩

4林安可傷勢沒問題！古林辭退嘆可惜

5中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366