中國NBA之光！　籃網崔永熙生涯首度得分開張

▲籃網崔永熙在NBA正式例行賽得分首度開張。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季，不僅只有曼菲斯灰熊的日本男籃主控河村勇輝力爭上游，尋求在聯盟發光發熱機會，隸屬於布魯克林籃網的中國男籃前鋒崔永熙，28日對上密爾瓦基公鹿之戰，也終於獲得本季首度上場。崔永熙獲得1分58秒的出賽時間，並且兩罰一中，拿下NBA生涯的第1分，也為自己留下紀念性一刻。

年僅21歲，身高200公分的崔永熙，在這個夏天勇敢赴美追夢，雖然並未在新人選秀會獲得青睞，但仍靠著自身努力獲得籃網簽約，在開季邁入第3場例行賽，終於獲得上場機會。

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崔永熙今日隨籃網在主場迎戰強敵公鹿，球隊大幅領先情況下，末節最終1分58秒時，崔永熙獲得替補上場機會，並且在一次快攻切入製造對手犯規，兩罰一中，NBA生涯個人得分開張，全場也僅有1分數據進帳。

成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員，崔永熙更是繼2018年的周琦之後，相隔2189天，再度有中國球員在NBA賽場拿分。

和過去姚明、易建聯、王治郅等中國長人名將不同，主打得分後衛與小前鋒的崔永熙，是NBA史上身高最矮的中國球員，賽後他表示，「當下獲得罰球機會時，首罰確實有點緊張，但第2罰投進就好多了。」

崔永熙也重申，「目前我就是先把這一、兩分鐘時間給打好，後面我也許還能有更多出賽時間，就是努力將場上的工作給做好。」