「籃網飆客」湯瑪斯轟32分　主場獵公鹿喜迎本季首勝

記者杜奕君／綜合報導

開季苦吞2連敗的密爾瓦基公鹿，28日在自家主場迎戰東區強敵布魯克林籃網，此戰籃網當家砍將湯瑪斯(Cam Thomas)表現出色，全場狂轟32分外帶5籃板、2抄截，搭配主控施洛德(Dennis Schroder)29分、4籃板、6助攻，籃網最終以115比102擊敗公鹿，喜迎本季首勝。

▲籃網湯瑪斯狂砍32分，幫助球隊迎接本季首勝。（圖／路透）

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本季持續重建階段的籃網，湯瑪斯成為進攻端頭號得分要角，開季他的表現也確實亮眼，過去兩戰場均可轟下30分、5.5籃板、3助攻，可惜球隊勝場並未開張，苦吞開季3連敗。

此戰面對強敵公鹿，湯瑪斯在自家主場表現持續火燙，前3節他和主控施洛德聯手飆分，一路壓制對手公鹿，取得5分小幅領先。

隨後末節籃網更是火力全開，一度領先來到22分之多，最終籃網就以13分之差贏球，除了拿下本季團隊首勝，也賞給對手公鹿一波2連敗。

此戰湯瑪斯全場21投10中，砍下32分、5籃板、2抄截，施洛德29分、4籃板、6助攻，籃網全隊5人得分上雙成功拿下開季首勝。目前開季前3戰湯瑪斯場均30.7分、5.3籃板、2.7助攻，表現可說相當火燙。

至於公鹿方面，此戰陣中雙星表現仍舊出色，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)22分、12籃板、7助攻，里拉德(Damian Lillard)21分、4籃板、4助攻，但此戰輸球後，公鹿苦吞2連敗，目前戰績為1勝2敗。

▲公鹿與安戴托昆波苦吞近期一波2連敗。（圖／路透）