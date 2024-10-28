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睽違1年勇奪ITF巡迴賽后冠　台英混血女將葛藍喬安娜感動淚崩

▲葛藍喬安娜傷癒復出奪冠，賽後感動淚崩。（圖／葛藍喬安娜提供）

▲葛藍喬安娜傷癒復出奪冠，賽後感動淚崩。（圖／葛藍喬安娜提供）

記者杜奕君／綜合報導

台英混血網球女將葛藍喬安娜於上週在ITF巡迴賽土耳其開瑟里站（W35 Kayseri）一路過關斬將，最終在決賽中以6比1、7比6擊敗前土耳其一姐布優卡凱（Cagla Buyukakcay），歷經1小時53分鐘激戰後，再度奪得ITF職業賽冠軍，也是本季首冠。她在賽後接受訪問時，坦言這一冠對於傷癒復出的她來說意義重大，奪冠後的情緒釋放，讓她忍不住落淚。

葛藍喬安娜今年23歲，是台灣與英國的混血兒，擁有精緻五官與出色的運動細胞。2022年，她曾是台灣網球女單一姐，世界排名最高為275名。去年在澳洲天鵝山站與日本濱松站都奪得女單冠軍，然而今年因手腕傷勢影響，打完4月的金恩盃後肩膀、腳踝也都出現傷勢，排名從4月的307名一路掉到492名。

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然而，葛藍喬安娜在土耳其開瑟里站的表現，證明她的實力未受影響。首輪賽事中，她在場地結冰後隔日更換場地再戰，成功擊敗俄羅斯布拉托娃（Arina Bulatova）晉級。次輪賽事她更以直落二，擊敗喬治亞網球好手卡達瓦（Zoziya Kardava）。

8強賽葛藍喬安娜再度直落二擊敗大會第2種子、單打生涯排名最佳有68名的斯洛維尼亞女將賈柯波維琪（Dalila Jakupovic）。4強賽事則歷經3盤大戰逆轉擊敗俄羅斯黑馬Daria Egorova。最後在冠軍戰則以直落二擊敗前土耳其一姐布優卡凱，奪下本季首冠，也是生涯第8座ITF冠軍。

葛藍喬安娜表示，「自己受到傷勢困擾許久，先是手腕傷勢，金恩盃後肩膀出現不適，回英國又扭傷腳踝。為了不讓排名下滑，她硬著頭皮參加了一些比賽，但這反而讓傷勢加重。幾乎天天都要吃消炎藥，吃到連胃也都受傷了。」

幸運的是，她後來遇到了青少年時期的教練，並在荷蘭訓練時遇到過去合作過的防護員兼體能教練。透過治療和全新的訓練方式，她的傷勢有所改善，狀態也逐漸回升。「這次教練花了很多時間幫我加強，合作狀況也相當好，很開心這次比賽都表現出來，這是比奪冠更讓我開心的事。」

葛藍喬安娜預計將回到荷蘭訓練，之後將參加義大利的兩站賽事，以提升世界排名，並繼續努力爭取大滿貫賽為目標邁進。

關鍵字： 葛藍喬安娜網球

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