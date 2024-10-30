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「蟻人」艾德華茲飆本季新高37分白搭　獨行俠厄文轟35分攻破灰狼

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼30日在主場迎戰達拉斯獨行俠來訪，即便「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)轟下本季個人新高37分，但獨行俠雙星厄文(Kyrie Irving)飆出35分，「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)也貢獻24分、8籃板、9助攻，最終獨行俠以120比114攻破灰狼主場，也收下近期2連勝。

獨行俠「背靠背」賽程出擊，昨日主場擊敗猶他爵士後，今天則前進灰狼主場踢館，開賽主場灰狼攻勢猛烈，艾德華茲與本季剛加入的藍道(Julius Randle)攜手出擊，首節就取得8分領先。但獨行俠次節開始加溫，唐西奇、厄文領軍多點開花，半場打完獨行俠反而以61比59逆轉超前領先。

下半場獨行俠持續擴大領先優勢，但艾德華茲仍率領狼群苦苦追趕，最後關頭灰狼靠著連續站上罰球線取分，一度追到僅剩兩分差距。不過此時厄文先以三分彈止血，終場前1分4秒唐西奇又補上一記三分冷箭，讓球隊穩住8分領先。

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即便艾德華茲在終場前26秒又投進三分球，嘗試力挽狂瀾追近至4分差，不過最後關頭灰狼出現要命失誤，就讓獨行俠以4分之差帶走勝利。

此戰獨行俠厄文砍下35分、4籃板、5助攻，唐西奇24分、8籃板、9助攻，領軍拿下2連勝佳績。至於灰狼方面，艾德華茲砍下全場最高37分外帶6籃板、3助攻，藍道則是20分、7籃板、7助攻。

▲「蟻人」艾德華茲轟下本季個人新高37分無用，獨行俠仍攻破灰狼主場。（圖／路透）

▲「蟻人」艾德華茲轟下本季個人新高37分無用，獨行俠仍攻破灰狼主場。（圖／路透）

關鍵字： NBA艾德華茲蟻人灰狼獨行俠厄文唐西奇Anthony Edwards

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