謎樣的鋼鐵人終於公布新主場　開幕周進軍4000人高流海音館

▲鋼鐵人開幕周新主場公布，就是高流「海音館」。（圖／鋼鐵人提供）

記者杜奕君／綜合報導

先前預告開幕周將啟用新主場的高雄鋼鐵人，30日正式公佈暫時新主場，一如預期將前進可容納4000人的高雄流行音樂中心海音館。對於本季進入重建的鋼鐵人來說，開幕戰主場不用在老舊的雄中體育館出賽，改前進新穎的海音館，總算可說是正面加分消息。

鋼鐵人日前就透露開幕周12月7日、8日，將啟用新主場，而非日前曝光，最多僅能容納2000人的高雄中學體育館。而今日鋼鐵人的開幕周神秘新主場也老早在網路遭到爆料曝光，就是可容納4000人的高雄流行音樂中心海音館。

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海音館全館可容納4000人，過去多半以音樂及舞蹈性質演唱會為主，包含高雄在地樂團滅火器，包含2021年 第12屆金音創作獎頒獎典禮及2023年走鐘獎，而這次高雄鋼鐵人特地將籃球場搬進海音館，作為新賽季開幕戰的一大驚喜及看點，也希望能給球迷不同的視覺饗宴。

總經理方永璽表示，「雖然這個賽季因為原本的主場鳳山體育館修繕關係，移到高雄中學體育館，不過一定會盡力給球迷們維持良好的觀賽體驗。這次開幕週舉辦在海音館，也是一個全新的嘗試，開幕週還會有其他驚喜，也請球迷們敬請期待。」

