才開季就搶「爐主」？　爵士主場又被打爆苦吞4連敗

▲爵士開季苦吞4連敗，與活塞並列聯盟墊底。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25新賽季才剛剛開打，但對於猶他爵士來說，團隊狀態卻是相當低迷，30日主場迎戰沙加緬度國王之戰，爵士在前3節打完已經落後超過20分，最終國王在先發五虎全數得分達雙位數，薩波尼斯(Domantas Sabonis)28分、11籃板、4助攻領軍下，國王113比96輕取掘是，爵士苦吞開季4連敗，與底特律活塞並列聯盟最慘爐主。

開季前3戰僅拿1勝的國王，今日客場拿爵士開刀，此戰賽前爵士對上國王已經苦吞跨季4連敗，此戰開賽國王就靠著團隊優勢戰力，取得12分大幅領先。

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雖然第2節爵士稍稍縮小差距，但下半場開打後，爵士團隊進攻又呈現當機，3節打完國王已經手握24分大幅領先優勢，最終就以17分之差輕取爵士。

國王此戰團隊命中率高達52.2%，除了薩波尼斯28分、11籃板、4助攻外，主控福克斯(De’AaronFox)19分、5籃板、6助攻，本季剛剛加盟的砍將迪羅臣(DeMar DeRozan)則有20分、4籃板、8助攻進帳。

爵士此站在主場命中率不及4成，克拉克森(Jordan Clarkson)21分、5籃板、3助攻已是最佳，2年級主控喬治(Keyonte George)雖然拿下10分、11助攻，但全場13投僅3中。

另外，爵士此戰輸球後苦吞開季4連敗，不僅和東區的活塞並列聯盟墊底爐主，也是繼2013-14球季開季苦吞8連敗之後的隊史最差表現。

▲國王薩波尼斯領軍打爆爵士。（圖／路透）