快訊／不是羅斯、艾夫伯！　顏行書曝光雲豹新洋將關鍵線索

▲雲豹具有NBA資歷的洋將桑德斯僅打1場例行賽就遭釋出。（圖／台啤雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃台啤永豐雲豹30日宣布釋出洋將桑德斯(Larry Sanders)，這位曾是NBA頂級防守火鍋魔人的211公分好手，僅留下出賽1場，繳出6分、6籃板、1抄截、1阻攻數據就正式離隊。雲豹球團營運長顏行書透露，「球隊目前已經有鎖定新洋將人選，會以能主打3、4號位的球員為主，主場開幕戰前新洋將一定會到位。」

現年35歲的桑德斯，過去曾在NBA密爾瓦基公鹿時期打出強勢防守表現，當時獲得4年4400萬美金合約，也成為球隊內線主力，不過後續因為禁藥、心理疾病等問題，讓他遠離NBA賽場，近幾年則在職業3X3聯盟效力，本季開打前則是來台加入雲豹。

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不過桑德斯加入雲豹後，開幕戰僅繳出6分、6籃板、1抄截、1阻攻，整體表現平平，雲豹球團也在今日宣布與他達成離隊協議。

雲豹球團營運長顏行書表示，「包括季前熱身賽，以及球隊私下邀約的交流賽，再到日前的新賽季開幕戰，桑德斯的整體表現並沒有達到我們的預期，這也是最終決定讓他離隊的主因。」

目前在桑德斯離隊後，雲豹陣中仍有克羅馬(Lasan Kromah)、威廉斯(Devin Williams)以及阿修羅(Robert Upshaw III)等3名洋將，至於桑德斯離隊的空缺，顏行書也點出，將找尋主打3、4號位的球員來補上。

顏行書表示，「目前這個時間點，要找到好的長人不容易，我們已經鎖定幾名人選，目標是在11點底雲豹主場開幕戰時，就能正式亮相。」

至於人氣度相當高的「阿北」艾夫伯(Michael Efevberha)，是否有機會重返雲豹，顏行書則表示，「艾夫伯主打的還是2、3號位置，我們目前有克羅馬的情況下，不會考慮艾夫伯。」

▲艾夫伯確定無緣回鍋雲豹效力。（圖／資料照）