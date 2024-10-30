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PLG重大變革！　4洋將月薪總額調升至10萬美金、每季可滾動調整

▲陳建州。（圖／ETtoday資料照）

▲陳建州對於PLG洋將薪資總額上限調升作出解釋。（圖／ETtoday資料照）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃日前針對聯盟規章做出重大調整！在2024-25賽季，確定每隊4名洋將合計月薪「不得超過10萬美金」，且每個休賽季，將會針對此數字進行調整。另外，針對台籃另外包括TPBL、SBL兩大聯賽釋出之洋將，也可以在同一個賽季進行網羅。

本季以4隊規模開打的PLG職籃，日前針對聯盟賽務章程進行修訂，根據聯盟副會長陳建州透露，「目前4隊達成共識，在對比日本、南韓等職籃，以及東超聯賽球隊實力後，為了逐步提升球隊競爭力，也兼顧聯賽公平性，因此在洋將薪資上有所調整。」

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根據聯盟最新賽務章程55.4條寫道，「球團註冊之四名外籍球員，其月薪合計上限由決策委員會訂之。」

陳建州解釋，「洋將就是一分錢一分貨！因此4支球團有共識，這季每一隊洋將的月薪不得超過10萬美金。而且這個數字未來每一年都可能進行調整，一直修訂規章會很繁瑣，因此才如此註明，由上限由決策委員會訂之。」

另外，根據賽務章程33.2 外籍球員註冊限制方面，外籍球員在同一球季中，僅得註冊於同一球團，惟若曾註冊於臺灣其他職業籃球聯盟者不在此限，得在同一球季於本聯盟註冊。

這也代表未來包括TPBL及SBL釋出的洋將，PLG職籃將可在同一個賽季註冊上場，在洋將的流通性上，可說是大幅提升。

關鍵字： PLG陳建州台籃洋將薪資上限

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