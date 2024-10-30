運動雲

>

快訊／林書豪復出爆砍26分　國王主場大逆轉賞夢想家本季首敗

▲國王林書豪、夢想家馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪傷癒歸隊出賽超過39分鐘，攻下26分捍衛主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃30日進行本季首場「平日」例行賽，由新北國王主場迎戰福爾摩沙夢想家，兩隊也被視為本季爭冠兩大熱門勁旅。此戰國王依舊僅有9人上場，但好消息是前役因背部不適休兵的王牌球星林書豪傷癒回歸，不過夢想家第3節一度取得雙位數領先，但末節國王靠著林書豪挺身而出，全場26分、6籃板、6助攻領軍以88比81贏球，捍衛主場勝利。

此戰夢想家主控林俊吉因大腿傷勢無法上陣，加上蔣淯安也持續因膝傷休兵。開賽國王就靠著林書豪犀利單打搶分，一度以32比25取得領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過夢想家包括馬建豪、貝奇有所建樹，團隊打出9比0猛烈反擊，趁勢逆轉超前，半場打完作客的夢想家就以45比43壓制地主國王。

第3節開打後，夢想家一波11比2猛攻，將領先擴大來到56比45，不過國王隨後總算回神，曼尼高三分球命中追到僅5分差，但夢想家老將簡浩的三分彈，又讓球隊領先擴大來到12分之多。

末節國王一度仍手握雙位數領先，但國王沃許本先是中距離得手，隨後又是一次禁區單手重扣，隨後曼尼高又是強勢切入，一波12比0猛烈反擊，逆轉取得領先。

所幸夢想家隨即由霍爾曼三分球止血，但國王林書豪無解中距離，隨後又是強心臟三分球命中，隨後蘇士軒也順利取分，國王又拉開5分超前。

終場前1分9秒，林書豪再度切入後妙傳埋伏底角的曼尼高三分球破網，國王此時手握84比78領先，勝負也就此底定。最終就以88比81拿下最終勝利。

林書豪最終出賽39分49秒，貢獻26分、6籃板、6助攻，沃許本21分、10籃板，曼尼高18分、14籃板、2抄截、3阻攻。

搞砸末節雙位數領先優勢的夢想家，此戰則以貝奇19分、9籃板最佳，霍爾曼16分、10籃板，馬建豪則有13分進帳。

▲國王林書豪、夢想家馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲夢想家馬建豪此戰砍下13分。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪林書緯張宗憲高柏鎧TPBL新北國王福爾摩沙夢想家台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

PLG重大變革！　4洋將月薪總額調升至10萬美金、每季可滾動調整

PLG重大變革！　4洋將月薪總額調升至10萬美金、每季可滾動調整

震撼彈！「移動長城」姚明　傳辭去中國籃協主席

震撼彈！「移動長城」姚明　傳辭去中國籃協主席

中華男籃排名滑落40名　羅興樑找李忠熙、塔克當文化男籃客座教練

中華男籃排名滑落40名　羅興樑找李忠熙、塔克當文化男籃客座教練

快訊／不是羅斯、艾夫伯！　顏行書曝光雲豹新洋將關鍵線索

快訊／不是羅斯、艾夫伯！　顏行書曝光雲豹新洋將關鍵線索

快訊／NBA「火鍋魔人」失靈！　雲豹宣布釋出桑德斯

快訊／NBA「火鍋魔人」失靈！　雲豹宣布釋出桑德斯

才開季就搶「爐主」？　爵士主場又被打爆苦吞4連敗

才開季就搶「爐主」？　爵士主場又被打爆苦吞4連敗

謎樣的鋼鐵人終於公布新主場　開幕周進軍4000人高流海音館

謎樣的鋼鐵人終於公布新主場　開幕周進軍4000人高流海音館

約基奇29分超級大三元加衛少大復活　金塊OT險勝籃網

約基奇29分超級大三元加衛少大復活　金塊OT險勝籃網

「蟻人」艾德華茲飆本季新高37分白搭　獨行俠厄文轟35分攻破灰狼

「蟻人」艾德華茲飆本季新高37分白搭　獨行俠厄文轟35分攻破灰狼

睽違1年勇奪ITF巡迴賽后冠　台英混血女將葛藍喬安娜感動淚崩

睽違1年勇奪ITF巡迴賽后冠　台英混血女將葛藍喬安娜感動淚崩

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

熱門新聞

絕處逢生！洋基火力大爆發11:4痛宰道奇續命　世界大賽首開胡

詹子賢確定行使FA投入自由市場！預料掀起搶人大戰

洋基球迷「超粗暴搶球」！干擾貝茲接殺遭趕出場

中職公布自由球員名單　陳子豪、朱育賢等23人符合A級條件

粗暴搶球球迷身分曝光！貝茲大氣回應：都不重要了

大谷翔平首敗後火速回飯店備戰G5　洋基逆轉寫54年首見紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基11比4道奇　世界大賽續命

2詹子賢確定行使FA　掀搶人大戰

3洋基迷超粗暴搶球被趕出場！

4中職自由球員名單　陳子豪、朱育賢等23人符合A級

5找到搶球的沒品球迷！貝茲不想多談

最新新聞

1國王12天打5場　豪神坦言身體有狀況

2周天成拚海洛賽衛冕！首輪輕取地主小將

3林書豪復出砍26分　國王上演逆轉勝

4中華隊初體驗穿21　吳俊偉有原因

5林昱珉「大投手」　曾總：不服輸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

南珉貞應援見球迷遞加油板　看到「明年要回來」感動拭淚

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

道奇vs洋基G2七局下半　大谷翔平盜壘「左肩脫臼」

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366