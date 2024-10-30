快訊／林書豪復出爆砍26分　國王主場大逆轉賞夢想家本季首敗

▲國王林書豪傷癒歸隊出賽超過39分鐘，攻下26分捍衛主場勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃30日進行本季首場「平日」例行賽，由新北國王主場迎戰福爾摩沙夢想家，兩隊也被視為本季爭冠兩大熱門勁旅。此戰國王依舊僅有9人上場，但好消息是前役因背部不適休兵的王牌球星林書豪傷癒回歸，不過夢想家第3節一度取得雙位數領先，但末節國王靠著林書豪挺身而出，全場26分、6籃板、6助攻領軍以88比81贏球，捍衛主場勝利。

此戰夢想家主控林俊吉因大腿傷勢無法上陣，加上蔣淯安也持續因膝傷休兵。開賽國王就靠著林書豪犀利單打搶分，一度以32比25取得領先。

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不過夢想家包括馬建豪、貝奇有所建樹，團隊打出9比0猛烈反擊，趁勢逆轉超前，半場打完作客的夢想家就以45比43壓制地主國王。

第3節開打後，夢想家一波11比2猛攻，將領先擴大來到56比45，不過國王隨後總算回神，曼尼高三分球命中追到僅5分差，但夢想家老將簡浩的三分彈，又讓球隊領先擴大來到12分之多。

末節國王一度仍手握雙位數領先，但國王沃許本先是中距離得手，隨後又是一次禁區單手重扣，隨後曼尼高又是強勢切入，一波12比0猛烈反擊，逆轉取得領先。

所幸夢想家隨即由霍爾曼三分球止血，但國王林書豪無解中距離，隨後又是強心臟三分球命中，隨後蘇士軒也順利取分，國王又拉開5分超前。

終場前1分9秒，林書豪再度切入後妙傳埋伏底角的曼尼高三分球破網，國王此時手握84比78領先，勝負也就此底定。最終就以88比81拿下最終勝利。

林書豪最終出賽39分49秒，貢獻26分、6籃板、6助攻，沃許本21分、10籃板，曼尼高18分、14籃板、2抄截、3阻攻。

搞砸末節雙位數領先優勢的夢想家，此戰則以貝奇19分、9籃板最佳，霍爾曼16分、10籃板，馬建豪則有13分進帳。

▲夢想家馬建豪此戰砍下13分。（圖／TPBL職籃提供）