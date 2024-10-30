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豪神燃燒39分鐘！　林書豪12天打5場坦言身體「有狀況」

▲國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王林書豪此戰上場近40分鐘，轟下26分、6籃板、6助攻。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／新北報導

TPBL職籃30日進行本季首場平日例行賽，地主新北國王迎戰福爾摩沙夢想家，此戰國王林書豪傷癒復出燃燒出賽39分49秒，貢獻26分、6籃板、6助攻領軍88比81逆轉勝。不過賽後林書豪坦言，「球隊12天內打了5場比賽，每場可用之兵只有8人左右，身體的確有狀況，但還能出賽。」

國王開季遭遇嚴峻「傷兵潮」，上周又傷了後場大將李愷諺，開季至今全隊每場僅能登錄10名球員，其中包括處於禁賽狀態的呂政儒，等同每場僅能以9人陣容輪換。

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今日主場面對強敵夢想家來訪，國王雖然有前役背部不適缺陣的林書豪回歸，但此戰先發5人就有4位出賽時間超過30分鐘，其中林書豪上場39分49秒還不是最多，林書緯全場更是出賽多達41分9秒，主力陣容的體能調節明顯成為考驗。

所幸此戰國王克服末節雙位數落後，靠著林書豪賣老命繳出26分、6籃板、6助攻，搭配沃許本21分、10籃板以及曼尼高18分、14籃板、2抄截、3阻攻，最終仍順利逆轉拿下主場勝利，也賞給對手夢想家本季首敗。

賽後林書豪透露，「球隊12天內打了5場比賽，我的身體的確有狀況，不過還能上場。」

林書豪目前開季場均出賽時間為35分56秒，平均可繳出27.7分、4.7籃板、6.3助攻，整體表現可說是洋將等級的高水準演出。

▲國王林書豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲國王在林書豪帶領下，賞給強敵夢想家本季首敗。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 林書豪新北國王TPBL台籃福爾摩沙夢想家

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