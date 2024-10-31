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詹皇之子布朗尼NBA生涯首度得分　湖人仍慘遭騎士打爆

記者杜奕君／綜合報導

西區豪門勁旅洛杉磯湖人，31日作客踢館開季狀態火燙未嘗敗績的克里夫蘭騎士，騎士在開賽首節就狂轟42分，最終在當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)繳出24分、3籃板、7助攻、3抄截帶領下，騎士134比110大勝。但值得一提的是，湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Bronny James)此戰終於把握機會拿分，投進生涯例行賽首記進球。

▲湖人布朗尼、騎士米歇爾。（圖／記者杜奕君攝）

▲湖人布朗尼完成NBA生涯例行賽首度正式得分。（圖／路透）

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賽前處於開季4連勝的騎士，今日主場迎戰湖人來訪，騎士首節就火力全開，團隊轟下42分，主戰長人艾倫(Jarrett Allen)與米歇爾內外連線，半場打完騎士已經手握19分大幅領先。

湖人下半場雖然在詹姆斯領軍下展開反撲，但兵強馬壯的騎士不給對手機會，最終就以24分的顯著差距擊倒紫金軍團，強勢拿下開季5連勝。

但此戰雖然湖人慘敗，陣中卻有另類焦點出現，「皇子」布朗尼在末節垃圾時間上場5分16秒，並用一記底線跳投完成生涯例行賽首度得分，最終2投1中拿下2分、2助攻、1抄截。

贏球開季5連勝的騎士方面，莫布里(Evan Mobley)最終拿下全隊最高25分，米歇爾24分、3籃板、7助攻、3抄截，艾倫則有20分、17籃板。

湖人方面，詹姆斯拿下全隊之冠的26分，「一眉」戴維斯(Anthony Davis)22分、13籃板，另外今年第17順位新秀柯奈特(Dalton Knecht)則有18分進帳。

▲湖人布朗尼、騎士米歇爾。（圖／路透）

▲騎士米歇爾領軍打爆湖人，喜迎開季5連勝。（圖／路透）

關鍵字： 湖人布朗尼NBA詹姆斯詹皇騎士米歇爾LeBron JamesBronny James

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