不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

▲巫師普爾領軍拿下2連勝。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

從上季的「烏龍球之王」搖身一變，華盛頓巫師主力後衛普爾(Jordan Poole)開季至今打出高效率優質表現，31日面對亞特蘭大老鷹之戰，普爾全場攻下24分、9助攻、3抄截，搭配團隊以高達53.4%的高命中率砍下133分，最終巫師就在主場以133比120成功射下老鷹，開季2連敗後喜迎2連勝。

巫師與老鷹進行2連戰，前役巫師就在普爾砍下26分、5助攻帶領下，以兩分之差驚險贏球，也順利拿下本季團隊首勝。

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今日巫師回到主場再度迎戰老鷹，此戰「鷹王」楊恩(Trae Young)火力全開，上半場就率隊以65比57取得領先。

但巫師在第3節開始反撲，除了普爾表現出色外，包括二年級法國前鋒庫利巴利(Bilal Coulibaly)，以及板凳出發的「大V」瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)都有所建樹，巫師下半場灌進多達76分，最終成功逆轉以13分之差射下老鷹。

此戰巫師一哥普爾全場繳出24分、3籃板、9助攻、3抄截，庫利巴利更有全隊最高27分、9籃板、3抄截，至於瓦倫休納斯則是22分、8籃板、6助攻，挹注板凳優勢火力。

反觀老鷹則在開季2連勝後又苦吞3連敗，近期遭遇不小傷兵問題是一大關鍵，此戰當家明星主控楊恩砍下35分、4籃板、15助攻、2抄截，強森(Jalen Johnson)21分、17籃板、4助攻、3抄截，至於選秀狀元里薩希(Zaccharie Risacher)此戰再度獲得先發機會，全場貢獻賽季新高的17分外帶6籃板、2阻攻。

▲老鷹楊恩狂砍35分、15助攻，但球隊仍苦吞近期3連敗。（圖／路透）