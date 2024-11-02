NBA本季唯一不敗最強勁旅是它！　騎士開季狂掃6連勝

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士在NBA的2024-25新賽季開打後，整體表現勢如破竹，2日主場迎戰奧蘭多魔術，騎士靠著後場明星雙衛賈蘭德(Darius Garland)、米歇爾(Donovan Mitchell)分別攻下25分以及22分通力合作，最終120比109戰勝魔術，喜迎開季6連勝獨步全聯盟。

魔術日前才傳出開季曾單場爆轟50分的球隊一哥班凱羅(Paolo Banchero)因為右腹斜肌撕裂，將無限期缺陣，今日魔術作客踢館開季至今未嘗敗績的騎士，開賽地主球隊就給足下馬威，首節便取得34比16大幅領先。

隨後魔術雖然靠著薩格斯(Jalen Suggs)飆分追趕，但騎士後場雙星賈蘭德以及「蜘蛛人」米歇爾攜手飆分，即便米歇爾下半場一度遭遇犯規麻煩，但騎士整體戰力仍有效發揮，最終就以11分之差在主場撂倒魔術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

騎士贏球後取得開季6連勝，戰績持續保持聯盟第1位，且是至今唯一不敗勁旅，此戰賈蘭德拿下全隊最高25分外帶3籃板、4助攻，米歇爾則有22分進帳，禁區長人莫布里(Evan Mobley)14分、13籃板。

輸球的魔術，3勝3敗仍守住5成勝率，此戰薩格斯繳出本季個人最佳的28分外帶8籃板、7助攻、3抄截，華格納(Franz Wagner)也有17分、8籃板、6助攻。

▲騎士開季狂掃6連勝，成為本季NBA唯一不敗勁旅。（圖／路透）