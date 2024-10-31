▲學生運動員生涯發展教育知能計畫，文姿云回母校分享。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

為了協助學生運動員在運動生涯外的發展，臺北市政府體育局推動的「運動員生涯發展教育知能計畫」已邁入第三年。今年首次將「實務參訪」納入計畫，安排學生運動員參訪運動產業，透過真實的職業體驗，拓展他們對未來生涯發展的想像空間。

10月份體育局安排松山家商、華江高中、南湖高中與誠正國中桌球專項選手，前往桌球俱樂部，並分為經營管理、行政和教學三大部門進行分組實務體驗。透過實務啟發學生運動員對職涯的多元視角，讓選手在訓練與比賽之外，逐步提升自身的生涯發展力。

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參與活動的華江高中選手蔡文慈表示，「口語表達在企業中非常重要。今天看到教練在教學時流暢而充實的談吐，讓我深受啟發。」來自松山家商的周秉澄則提到：「部門分工和管理至關重要，透過體驗店長的工作，了解到經營和管理的挑戰性和價值。」

臺北市政府體育局推動的「學生運動員生涯發展教育知能計畫」主要透過講座方式，由生涯講師授課並邀請知名運動員進行座談。今年度空手道項目講座特別邀請剛退役的奧運選手文姿云回母校內湖高中，分享她的生涯規劃經驗。除靜態課程外，今年計畫新增實務型企業參訪，期望學生運動員能透過實際參與，了解職涯的多元可能性。

計畫主持人國立臺北教育大學李加耀教授表示，「運動員長期投入訓練和比賽，往往忽略生涯發展的學習。隨著運動在台灣受到重視，運動員的職涯也應被妥善規劃。透過生涯發展課程與企業參訪，我們希望加強學生運動員對未來職涯的重視，讓這項計畫成為運動員多元生涯的『起跑架』。」



