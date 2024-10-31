運動雲

>

學生運動員生涯發展教育知能計畫　文姿云回母校分享

▲學生運動員生涯發展教育知能計畫，文姿云回母校分享。（圖／蜂巢行銷提供）

▲學生運動員生涯發展教育知能計畫，文姿云回母校分享。（圖／蜂巢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

為了協助學生運動員在運動生涯外的發展，臺北市政府體育局推動的「運動員生涯發展教育知能計畫」已邁入第三年。今年首次將「實務參訪」納入計畫，安排學生運動員參訪運動產業，透過真實的職業體驗，拓展他們對未來生涯發展的想像空間。

10月份體育局安排松山家商、華江高中、南湖高中與誠正國中桌球專項選手，前往桌球俱樂部，並分為經營管理、行政和教學三大部門進行分組實務體驗。透過實務啟發學生運動員對職涯的多元視角，讓選手在訓練與比賽之外，逐步提升自身的生涯發展力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參與活動的華江高中選手蔡文慈表示，「口語表達在企業中非常重要。今天看到教練在教學時流暢而充實的談吐，讓我深受啟發。」來自松山家商的周秉澄則提到：「部門分工和管理至關重要，透過體驗店長的工作，了解到經營和管理的挑戰性和價值。」

臺北市政府體育局推動的「學生運動員生涯發展教育知能計畫」主要透過講座方式，由生涯講師授課並邀請知名運動員進行座談。今年度空手道項目講座特別邀請剛退役的奧運選手文姿云回母校內湖高中，分享她的生涯規劃經驗。除靜態課程外，今年計畫新增實務型企業參訪，期望學生運動員能透過實際參與，了解職涯的多元可能性。

計畫主持人國立臺北教育大學李加耀教授表示，「運動員長期投入訓練和比賽，往往忽略生涯發展的學習。隨著運動在台灣受到重視，運動員的職涯也應被妥善規劃。透過生涯發展課程與企業參訪，我們希望加強學生運動員對未來職涯的重視，讓這項計畫成為運動員多元生涯的『起跑架』。」

▲學生運動員生涯發展教育知能計畫，文姿云回母校分享。（圖／蜂巢行銷提供）
 

關鍵字： 文姿云運動員生涯發展教育知能計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

西亞卡姆延長賽飆致勝三分彈　賞王者塞爾提克本季首敗

西亞卡姆延長賽飆致勝三分彈　賞王者塞爾提克本季首敗

被約基奇打到「眼眶骨折」　暴龍王牌巴恩斯悲情休兵3周

被約基奇打到「眼眶骨折」　暴龍王牌巴恩斯悲情休兵3周

快訊／富邦勇士狀元倒下！　莫巴耶腳傷將休兵6周

快訊／富邦勇士狀元倒下！　莫巴耶腳傷將休兵6周

詹皇之子布朗尼NBA生涯首度得分　湖人仍慘遭騎士打爆

詹皇之子布朗尼NBA生涯首度得分　湖人仍慘遭騎士打爆

豪神燃燒39分鐘！　林書豪12天打5場坦言身體「有狀況」

豪神燃燒39分鐘！　林書豪12天打5場坦言身體「有狀況」

快訊／林書豪復出爆砍26分　國王主場大逆轉賞夢想家本季首敗

快訊／林書豪復出爆砍26分　國王主場大逆轉賞夢想家本季首敗

PLG重大變革！　4洋將月薪總額調升至10萬美金、每季可滾動調整

PLG重大變革！　4洋將月薪總額調升至10萬美金、每季可滾動調整

震撼彈！「移動長城」姚明　傳辭去中國籃協主席

震撼彈！「移動長城」姚明　傳辭去中國籃協主席

陸工人怪手開挖廁所嚇壞　同事上一半被迫滾出來

熱門新聞

道奇7比6逆轉洋基奪冠！大谷圓夢奪生涯首座世界大賽冠軍

5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

2弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP！

3大谷預言成功30歲登頂：最完美收尾

4柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

5誰在一壘？洋基狂E　道奇灌5分破紀錄

最新新聞

1奪首冠還不夠　大谷開心大喊：還要再9次

2大巨蛋明年僅20場　中職籲棒球優先

3空手道小清新　文姿云母校分享生涯規劃

4捷克國家隊抵台　參訪台北大巨蛋

5中職明年3月29日開打　落選3次成自由球員

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366