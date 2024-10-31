哈里斯復仇記！　活塞隔2798天終於攻破七六人主場

▲本季轉戰活塞的哈里斯，率隊相隔2798天攻破七六人主場。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

開季至今都表現平平的底特律活塞、費城七六人，31日進行交手，此戰也是活塞明星前鋒哈里斯(Tobias Harris)本季轉戰汽車城後，首度回到七六人主場出賽。全場哈里斯砍下18分、14籃板，加上開季大爆發的艾維(Jaden Ivey)貢獻全隊最高23分，球隊一哥康寧漢(Cade Cunningham)22分、5籃板、7助攻，活塞相隔2798天後，終於又在費城以105比95贏球。

七六人開季至今由於三巨頭其中兩大要角，包括「大帝」恩比德(Joel Embiid)、全能前鋒喬治(Paul George)都因膝傷缺陣，也讓團隊戰力僅能靠著主控馬克西(Tyrese Maxey)一人苦撐。

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此戰開賽首節七六人在馬克西領軍下，首節打完還以26比22小幅領先，不過第2節開始，活塞團隊攻勢開始發揮，2、3節團隊得分都在30分以上，一度將領先優勢擴大來到21分，最終就以10分之差收下勝利。

活塞贏球後，也終止對戰七六人的8連敗，上一次能夠在七六人主場贏球，已經是2017年，在相隔2798天之後，終於在費城拿下勝利。

此戰活塞以艾維的23分最高，康寧漢貢獻22分、5籃板、7助攻，哈里斯面對前東家則是不留情面，砍下18分還抓下全場最高14籃板。

此戰輸球後，開季戰績僅1勝3敗的七六人方面，馬克西拿下全場最高32分外帶7助攻、2抄截，但其餘七六人選手並未給予太多奧援，也讓球隊開季面臨嚴峻考驗。

馬克西開季至今雖然場均可飆出31.5分、3.8籃板、4.5助攻，不過整體命中率來到生涯新低的37.8％，只能期待恩比德以及喬治趕緊歸隊，馬克西的肩上重擔才可大幅減輕。

▲活塞後衛艾維開季表現火燙，此戰又轟下23分。（圖／路透）