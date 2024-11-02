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「休賽季之王」西蒙斯差點大三元　籃網主場捕獵公牛勇奪2連勝

記者杜奕君／綜合報導

不是「狼來了」！NBA的「休賽季之王」西蒙斯(Ben Simmons)本季健康回歸，整體表現似乎也逐漸回到昔日明星級身手。2日隨布魯克林籃網主場迎戰芝加哥公牛，西蒙斯先發出賽不到26分鐘就繳出8分、8籃板、11助攻、2阻攻的全面數據，加上當家砍將湯瑪斯(Cam Thomas)轟下全場最高32分，籃網最終120比112勝出，喜迎近期2連勝。

▲籃網西蒙斯、湯瑪斯。（圖／路透）

▲籃網西蒙斯繳出個人近兩年來代表作，差點寫下大三元數據。（圖／路透）

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賽前處於2連勝的風城軍團，今日作客踢館籃網主場，此戰籃網開賽團隊戰力發揮平均，除了本季扛起進攻大旗的湯瑪斯持續飆分，先發上陣的西蒙斯更是頻頻上演妙傳助攻，甚至進攻端都有單場5投4中的難得表現，成功串聯全隊攻勢。

籃網此戰10名球員輪番上陣都有得分紀錄，全場5人得分達雙位數，湯瑪斯全場23投11中砍下32分、4助攻、1抄截，西蒙斯僅出賽25分34秒，就繳出8分、8籃板、11助攻、2阻攻差點拿下大三元數據，下半場一次「不看人快攻妙傳」更是此戰精彩焦點。

至於公牛方面，弗塞維奇(Nikola Vucevic)繳出28分、11籃板，懷特(Coby White)21分、4籃板、4助攻，拉文(Zach LaVine)也有21分進帳。不過防守端無法阻止籃網團隊攻勢，成為公牛此戰輸球關鍵。

▲籃網西蒙斯、湯瑪斯。（圖／路透）

▲湯瑪斯單場轟下32分，幫助籃網2連勝重回5成勝率。（圖／路透）

關鍵字： 西蒙斯NBA籃網Ben Simmons休賽季之王湯瑪斯公牛

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