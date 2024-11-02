戴維斯狂轟38分、詹皇27分10助攻　湖人擊退暴龍終止2連敗

記者杜奕君／綜合報導

近期苦吞2連敗的洛杉磯湖人，2日作客挑戰多倫多暴龍，在「一眉」戴維斯(Anthony Davis)轟下38分、12籃板，詹姆斯(LeBron James)也賣老命貢獻27分、6籃板、1助攻通力合作下，湖人以131比125擊敗暴龍，終止近期一波2連敗。

▲湖人戴維斯狂轟38分、12籃板，領軍擊敗暴龍。（圖／路透）

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湖人前役對上東區霸主克里夫蘭騎士，「鳳還巢」的詹皇與紫金軍團輸得灰頭土臉，以慘敗24分收場。

今日前進多倫多挑戰楓葉大軍，湖人開賽就火力全開，詹姆斯單節獨拿14分帶動下，湖人首節團隊轟下43分，順利取得24分的大幅領先。

但暴龍在次節開始加溫，砍將巴瑞特(RJ Barrett)與2年級射手迪克(Gradey Dick)攜手飆分，暴龍一度嘗試縮小比分差距，但湖人除了戴維斯、詹姆斯雙星出擊外，後場雙衛里夫斯(Austin Reaves)、羅素(D'Angelo Russell)也都有所建樹，最終湖人仍以6分之差險勝。

湖人此戰以戴維斯表現最佳，他延續開季火燙手感繳出38分、11籃板、3抄截、2阻攻，詹姆斯則是27分、6籃板、10助攻。里夫斯20分、6助攻、2抄截，羅素19分、3籃板、6助攻。

飲恨敗北的暴龍方面，巴瑞特繳出本季代表作轟下33分、5籃板、12助攻，迪克31分、7籃板、3助攻。連同此戰輸球在內，暴龍開季僅打出1勝5敗戰績，湖人贏球後則是4勝2敗。

▲湖人詹皇此戰也有全能數據貢獻。（圖／路透）